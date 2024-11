Sujeto apuñaló a su madrastra y quemó su casa en Maipú: Fue detenido

Un hombre de 40 años fue detenido por agredir a su madrastra con un arma cortopunzante, y posteriormente haber incendiado su vivienda, en un hecho registrado en la comuna de Maipú.

Según información policial, el sujeto ingresó pasada la medianoche al domicilio de la víctima, ubicado en calle Montecasino, quien fue apuñalada en el cuello, para luego encender fuego al lugar y darse a la fuga.

"Por lo que indica, en este caso, la víctima, (el sujeto) la lesiona, la agrede con este objeto cortopunzante al nivel del cuello; posteriormente sube al segundo piso, y comienza a incendiar el domicilio, para luego huir por los techos", detalló el teniente Juan Carlos Letelier, oficial de ronda de Santiago Rinconada.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital El Carmen, donde logró ser estabilizada. Sin embargo, luego de eso, "pasado el transcurso de una hora, los mismos vecinos llaman a través del 133, manifestando que el individuo había regresado y se encontraba en el interior del domicilio", añadió el efectivo policial.

Algunos de ellos incluso intentaron intervenir en esta situación, llamando a la calma al joven que intentó matar a su madrastra.

Una de las vecinas relató que "yo traté de hablar con él, me acerqué y le dije: 'por favor, Fabián, deja de incendiar, piensa en los vecinos', y él gritaba que no, que esto se había terminado y que después se iba a matar, que él iba a morir ahí. No quiso entender, estaba totalmente enajenado".

Asimismo, precisó que el detenido "es un poco agresivo, entonces nadie se mete con él, pero no anda así como armado, ni nada de eso, es solamente un poco choro, digamos, un tipo que no se le puede decir nada en la calle".

En tanto, el teniente Letelier indicó que la persona detenida, quien cuenta con antecedentes policiales previos, "fue derivado a un centro asistencial, ya que se autoinfirió lesiones con un arma cortopunzante".