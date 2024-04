El Presidente Gabriel Boric, en su discurso en la Enada 2024, enfatizó en la insistencia del Gobierno por sacar adelante el pacto fiscal y la reforma previsional. El Mandatario remarcó que "no es majadería, es convicción. No es ideologismo como se nos acusa, es realismo porque tal como no hay crecimiento sin estabilidad ni inversión no hay estabilidad sin cohesión social ni seguridad en todos los planos. Certezas para invertir, certezas para vivir es lo que necesitamos todos en nuestra patria".

LEER ARTICULO COMPLETO