Debate oficialista: Cómo sacar adelante las reformas tras el mazazo electoral

Tras el duro revés en la elección de consejeros constitucionales, el oficialismo está definiendo cuál es la mejor estrategia para sacar adelante las reformas propuestas por el Gobierno.

El senador Daniel Núñez (PC) dijo que "éste no es el minuto de decir qué hay que negociar, qué tema hay que bajar de la expectativas o de las demandas ciudadanas".

"Tenemos un mandato y tenemos que sentir el compromiso de ese mandato; generar también la motivación en la ciudadanía para que haya presión hacia el Parlamento, presión ciudadana, y vamos a ver en cada proyecto de ley cómo conseguimos los votos necesarios para esa aprobación", añadió Núñez, advirtiendo que "el malestar ciudadano sigue plenamente vigente".

Su par Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que "hay que buscar las fórmulas para relacionarnos" en el Congreso con las demás fuerzas y comentó que en el caso del proyecto del royalty minero, la iniciativa llegó a la Comisión de Hacienda del Senado y "ya venía con modificaciones sustantivas de un Gobierno que entiende que tiene que flexibilizar".

En ese sentido, recalcó que "no basta decir que quiero que cambie el tono", porque si un sector cambia el tono y "el de al frente no quiere, tengo que denunciar que el del frente no quiere".

ROYALTY MINERO TENDRÁ VOTO REPUBLICANO EN CONTRA

En el Congreso continúan avanzando iniciativas importantes para el Ejecutivo: la Comisión de Hacienda del Senado se reunirá esta tarde para revisar aspectos formales del royalty a la gran minería del cobre y litio, para que la Sala pueda revisarlo mañana.

Para ese proyecto hubo acuerdo para aprobar que la carga tributaria máxima sea de 45,5 y no del 50 por ciento por producción entre 50 mil y 80 mil toneladas de cobre fino, y de 46,5 por ciento por más de 80 mil toneladas, logrando recaudar unos 1.500 millones de dólares, según estimaciones, que se destinarían a las regiones, al Fondo Común Municipal y a más de 30 comunas mineras.

En paralelo, se sigue tramitando en la Cámara el reajuste del sueldo mínimo y esta tarde ingresaría al Senado la ley corta de isapres para resolver el fallo de la Corte Suprema. Mientras que el próximo mes se retomará la tramitación de la reforma previsional.

El senador del Partido Republicano Rojo Edwards llamó a corregir la agenda, ya que el Presidente Gabriel Boric "tiene un Gobierno que es absolutamente minoritario: las ideas se han discutido en el foro público y él representa, hoy día, una minoría".

Anunció su voto en contra del royalty minero, ya que "cuando los gobiernos han aumentado los impuestos en la minería, le hace un daño a la industria, hay menos personas trabajando".

SE PRESENTARÁ PROYECTO PARA LEVANTAR SECRETO BANCARIO

El Gobierno presentará el jueves el proyecto para levantar el secreto bancario, con el fin de combatir los delitos, y la próxima ingresaría al Congreso.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que con esa ley se quiere "perseguir el dinero, con métodos más sofisticados, que en Impuestos Internos, en Aduanas, tengamos unidades especializadas con herramientas más poderosas para buscar la plata, para ver cómo se mueve".

La idea es que "cuando hay movimiento sospechoso, levantar el secreto bancario y ver qué está pasando con ese dinero, para dónde va, de dónde viene, y agarrar a los delincuentes donde más les duele, en la plata".