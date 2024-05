En tiempo récord, la nueva Ley Antiterrorista se despachó a la Sala del Senado

Listo para votarse en Sala del Senado este jueves quedó el proyecto de nueva Ley Antiterrorista, que deroga la legislación vigente sobre la materia. Ello, luego que la Comisión de Constitución terminara en tiempo récord, pasadas las 20.00 horas, el estudio de las indicaciones presentadas a la iniciativa, en medio de la conmoción nacional por el asesinato a tres carabineros en Cañete (Región del Biobío).

La normativa actual data de 1984 y ha sido transversalmente cuestionada por su ineficaz definición de la conducta terrorista. "Suena (esta ley) a lo más severo que un país puede tener, pero en Chile se da la paradoja de que, por defectos en su redacción y porque está obsoleta -tiene más de 40 años-, juega un rol más simbólico más que práctico", explicó ayer el abogado Javier Couso, experto en derecho constitucional, a Cooperativa.

📋La Comisión de Constitución realizó dos sesiones durante esta jornada para analizar las indicaciones presentadas a la iniciativa que cumple su primer trámite. En la sesión de esta tarde participaron la ministra del Interior y el Fiscal Nacional.

▶️https://t.co/QCqLSaLzWU pic.twitter.com/sVHCJqg76f — Senado Chile (@Senado_Chile) May 1, 2024

Durante la mañana de este martes, la comisión -que comenzó ayer a revisar el proyecto- avanzó en las definiciones de las penas y de lo que se entenderá por asociación terrorista, quedando pendiente para iniciar la sesión de la tarde la definición sobre los delitos cometidos en solitario y sin conexión, los denominados "lobos solitarios".

Tras la explicación de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá -quien se unió a la tramitación del proyecto tras regresar desde la Región del Biobío, donde participó en el funeral de uno de los tres carabineros asesinados- y del fiscal nacional, Ángel Valencia, la instancia se inclinó con cuatro votos a favor y uno en contra por mantener la figura del "lobo solitario", en el entendido que algunos atentados como el caso del envío de bombas a exautoridades fueron cometidas por personas que corresponden a esa figura.

Tal como sucedió en la sesión de la mañana, por la tarde hubo varias indicaciones que fueron rechazadas por estar ya contenidas en otras disposiciones, como la que proponía que no se apliquen penas sustitutivas a las privativas de libertad en estos casos, pues la mayoría de los delitos contenidos en esta ley no aplican para acceder a penas sustitutivas.

En tanto, se aprobó una disposición que aumenta las sanciones para los funcionarios públicos que, en el desempeño de su cargo, cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley.

Uno de los temas que concitó debate dice relación con las normas que permiten a los fiscales solicitar autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías. Los senadores Claudia Pascual y Daniel Núñez, ambos del Partido Comunista, presentaron una indicación para eliminar dicha norma, argumentando que raya en la inconstitucionalidad, mientras que el Ejecutivo sostuvo que le presentará indicaciones para acotarla.

Tras un intercambio de posturas, se optó por respaldar (con el voto en contra de Pascual) el texto tal como venía de la Comisión de Seguridad en el entendido que el Ejecutivo hará precisiones durante la tramitación.

Además se aprobó por mayoría, una norma que permite al Ministerio Público solicitar el traslado de las causas, previa autorización del pleno de la Corte Suprema cuando existan casos de especial complejidad o alarma pública.

TOHÁ CELEBRÓ "PRONTITUD Y TRABAJO SERIO"



Al término de la sesión la ministra del Interior agradeció el trabajo hecho por la comisión señalando que "aquí se ha buscado combinar la prontitud con un trabajo serio concentrado y sin desenfocarse".

En la misma línea, el presidente del Senado, José García (Renovación Nacional), señaló que "es un paso muy importante el que ha dado el Senado aprobando en particular el proyecto de ley que establece las conductas terroristas y su penalidad... Hemos sufrido mucho en estos últimos días, la muerte de estos tres carabineros nos ha impacto y no solo hay que lamentarlo, sino que tenemos la obligación de modernizar nuestra legislación y eso es lo que se ha logrado durante el trabajo de todo el día en la Comisión de Constitución".

Más temprano, el titular de la Cámara Alta relevó que no se trata de un "trámite apurado o que no tenga la rigurosidad que corresponde a un tema tan importante", pues la Comisión de Seguridad analizó previamente esta iniciativa. Agregó que la importancia es que "hoy y el jueves le demos al país una señal importante de que vamos a tener una ley antiterrorista moderna y eficaz".

"Retiré 14 indicaciones junto con la senadora Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano). La verdad es que esas indicaciones lo que buscaban era precisar determinados aspectos jurídicos y yo he privilegiado que podamos tener este importantísimo proyecto para la tabla del jueves y por eso las he retirado. Además, como he señalado, los aspectos que pudieran no quedar perfectos lo podemos todavía reparar en el trámite de la Cámara de Diputados", indicó García.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza (Partido Socialista), presidente accidental de la comisión, valoró el avance de esta normativa, señalando que "lo fundamental es que la ley define el delito de la asociación terrorista y eso permite acotar los cruces que se dan entre la legislación penal y la antiterrorista".

El parlamentario admitió previamente que "algunos de nosotros no éramos partidarios de ir demasiado rápido, pero las cosas, como están hoy día dentro del país... La gente espera reacción y probablemente esta sea la única ley que se despache a sala esta semana. Por eso estamos haciendo el esfuerzo por sacarla".

Mientras, la senadora Paulina Vodanovic (PS) destacó que "en lo sustantivo tenemos un cuerpo robusto que permite la investigación de delitos terroristas y crea figuras importantes como la del lobo solitario".

La iniciativa quedó así en condiciones de que sea votada este jueves en una sesión especial de Sala convocada para el efecto, tal como lo acordaron los comités el fin de semana.