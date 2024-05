Fast track económico: Diputados ven panorama "complejo" para poder cumplir con los tiempos

Luego de la reunión del viernes entre el Ejecutivo y los presidentes de la Cámara Baja y el Senado, Karol Cariola (PC) y José García Ruminot (RN), con el fin de impulsar 21 proyectos en materia económica por la vía rápida del Congreso, distintos diputados de la Comisión de Hacienda han señalado que existe un clima "complejo" respecto a cumplir con los tiempos acordados.

El Gobierno asegura que este fast-track económico tiene por objetivo la necesidad de destrabar la discusión en ciertas iniciativas. Además, se busca que el paquete de medidas sea aprobado antes del 1 de octubre, fecha en que comenzará la discusión en torno a la ley de presupuesto.

"Me parece oportuno y pertinente que el Gobierno haya planteado este fast track para abordar las materias económicas del país. Creo que eso es una buena señal y una muestra de la voluntad del Gobierno de querer enfrentar este problema y colocar el tema económico como una prioridad del país", afirmó el diputado y miembro de la instancia, Jaime Naranjo (PS).

Sin embargo, el legislador oficialista sostuvo que "hoy día la situación en el Parlamento es bastante compleja. Estamos viviendo un clima de confrontación demasiado agudo, que hace muchas veces difícil llegar a acuerdos y entendimientos".

Por su parte, la diputada Sofía Cid (RN) enfatizó que "este fast track legislativo para temas económicos que anunciaron en La Moneda encuentro que es más de lo mismo. Se trata de proyectos, en este caso tres que ya estamos trabajando en el Congreso, que no representan mayor novedad".

"Es que 21 proyectos tenerlos listos antes de la discusión de la ley de presupuestos yo la veo muy difícil. En estos dos años el Gobierno no ha logrado sacar adelante su agenda, (y) mucho más complejo es hacerlo en pleno año electoral, eso no podemos dejarlo de lado", enfatizó la parlamentaria de Chile Vamos, quien también forma parte de la Comisión de Hacienda en la Cámara.

"Se lo hemos dicho al Gobierno, que todos los proyectos que tengan que ver con probidad nosotros (estamos) totalmente disponibles a avanzar: incentivo al trabajo, a la inversión, de todas maneras. Pero sí hemos sido bien directos de que no estamos disponibles para un alza de impuestos, cuesta mucho llegar a fin de mes, así que no es el momento para poder hablar de un alza de impuestos", complementó.

BIANCHI: "JAMÁS SE ME INFORMÓ QUE ESTO IBA A OCURRIR"

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Carlos Bianchi (PPD) señaló que "yo tuve una reunión el lunes con el propio ministro Marcel, y hablamos de todo lo que es deseable poder avanzar y cómo nos estamos encontrando permanentemente con una oposición que endurece las posiciones para poder avanzar".

"Pero, jamás se me informó -por lo menos a mí- que esto iba a ocurrir, este encuentro entre La Moneda y las mesas del Senado y de la Cámara. Me preocupa que esto no se haya hecho con un trabajo prelegislativo mucho más profundo, cosa de que se dé certezas y garantías de que esto puede llegar a ocurrir, sino que, frente a este acto de realismo que he señalado, lo más probable es que desgraciadamente esta situación, necesitándose, no ocurra", fustigó el parlamentario.

Veo bastante complejo concretar el Fast Track que pretende el Presidente Boric sobre #Pactofiscal, con las elecciones en unos meses más se hace imposible pensar en un acuerdo político, y siendo realista creo que la oposición no estará dispuesta a llegar a acuerdo con el Gobierno — Diputado Carlos Bianchi Chelech (@CarlosBianchiCh) May 10, 2024

El fast track legislativo consta de 19 medidas que ya se encuentran en el Congreso, de las que se busca dar celeridad en su tramitación, además de dos nuevas iniciativas que serán presentadas dentro de los próximos 30 días.