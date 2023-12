Lagos Weber: El Gobierno ha mostrado una flexibilidad enorme y la oposición lo niega todo

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) defendió la voluntad del Gobierno para ceder de cara a los debates previsional y tributario, criticando en cambio la resistencia de la oposición a cualquier propuesta, misma postura que -a su juicio- tuvo en la campaña de cara al plebiscito.

Consultado en El Diario de Cooperativa respecto a de qué manera se puede avanzar en pensiones en este clima, señaló que lo principal es "sentarse a conversar, y no con la actitud que he visto toda esta semana", ya que "después del resultado del domingo, lo único entre comillas razonable fue que (el líder republicano) José Antonio Kast reconoció la derrota, que no fue posible convencer a todos, y dijo algo así como que 'hay que ponernos de acuerdo'".

"Pero a partir de ese discurso hasta la fecha -advirtió- yo he visto una negativa a avanzar, y desde el Gobierno, al contrario, el Presidente Boric dijo: 'se cerró el tema constitucional, vamos a las reformas, vamos a los temas más importantes para la ciudadanía', y propuso llegar a acuerdos. Y al día siguiente la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, plantea una nueva propuesta en materia de reforma de pensiones (...) la cual es un cambio respecto a las propuestas anteriores, o sea, hay una flexibilidad".

Lagos Weber recalcó que la distribución del 6% de cotización adicional, así como el proyecto previsional en su conjunto, eran muy diferentes cuando aterrizaron en el Congreso: "Partió con un 4,2% a cuentas solidarias y un 1,8% a cuentas individuales. El Gobierno hoy ya tiene una variación en eso, y se ha abierto a tener otro diseño para el ente autónomo público que iba a administrar esos fondos".

"Se establece la posibilidad de los autopréstamos de los fondos previsionales, para tratar de abordar la demanda -sentida por lo demás- de algunos que quieren seguir retirando fondos (...) o sea, se ha abierto a una flexibilidad enorme", insistió.

En materia tributaria, recordó que "después de que le pegaron el portazo al Gobierno en marzo de este año, el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel en vez de quedarse de brazos cruzados refunfuñando, propuso avanzar en los temas que la oposición quería: mejorar medidas procrecimiento, porque eso genera una economía más bullante y que paga más impuestos. Y ayer anunció el pacto fiscal, ahorro en los recursos del Estado -ya vimos los casos de corrupción de convenios-, y pospone para marzo recién la discusión tributaria. ¿Eso no es flexibilidad? ¿Eso es no entender que (los oficialistas) no somos mayoría?".

LA OPOSICIÓN SE "FARREÓ" LA MAYORÍA

En ese sentido, "lamento y no entiendo que alguien esté en política para no conversar, ellos se niegan a conversar (...) así no es la vida, así no es la política, y eso hay que develarlo y decirlo con fuerza. No sé para qué quieren estar en el Parlamento si no van a parlamentar. Nadie puede imponer cosas, y cuando se impusieron cosas, el 4 de septiembre del año pasado y ahora el domingo, tuvimos un fracaso".

A pesar de este panorama, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado dijo tener "esperanza de que algún sector de la oposición va a sentar cabeza, va a mirar para atrás y a decir: 'durante 30 años pudimos ponernos de acuerdo en varias cosas, avancemos'".

"Creo que se cebaron y se pisaron la huasca, porque tuvieron un gran resultado en mayo con sus consejeros elegidos, eso no se pone en duda y fue una luz de alerta para muchos. Pues bien, esa mayoría se la farrearon el domingo, digan lo que digan. Entonces llamo a aquellos sectores de oposición con los cuales hemos conversado durante muchos años, en muchos temas importantes para Chile, a sentarnos a conversar de nuevo", emplazó.

De cara al debate, "quiero recuperar al presidente de la UDI, el senador (Javier) Macaya, que jugó un rol importante en un minuto, y producto del tema constitucional yo sentí que se alejó un poco, pero él tiene toda capacidad para llegar a entendimientos", y también le gustaría negociar con "el presidente de RN, Rodrigo Galilea, que es una persona tremendamente sensata; otra cosa es que pueda movilizar a todo el partido detrás".

"Si la forma de encarar este periodo que viene es con esa actitud, creo que tal vez vamos a reproducir un malestar social. Los chilenos van a decir: '¿para qué me sirve la democracia? ¿Para qué me sirven el senador Lagos y el senador Macaya si no se ponen de acuerdo?', y eso es lo que está en juego. Por eso creo que es tan relevante que haya actores disponibles a sentarse a conversar, no para obtener el 100%, sino que para avanzar en una agenda", remató.