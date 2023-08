Pacto fiscal: Marcel propuso un camino para identificar "acuerdos y desacuerdos"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, encabezó este jueves una reunión con representantes de los partidos políticos para avanzar en el trabajo del pacto fiscal, presentado a inicios de mes y que es clave para el Gobierno.

El encuentro se desarrolló en Teatinos 120, donde se emplazan las oficinas del Ministerio, y contó con la participación diputados y senadores y algunos timoneles del oficialismo, y asesores y la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, por parte del opositor Chile Vamos.

No asistió el Partido Republicano, pues se restó a la espera de sostener una reunión bilateral con Hacienda.

Marcel explicó que "en esta reunión hemos propuesto una base y modalidad de trabajo, para ir profundizando sobre cada uno de los temas que están planteados".

"Se planteó el esquema de seis componentes, es una propuesta de trabajo que proviene de todo el proceso de conversaciones bilaterales que hemos tenido con distintos actores. Lo que queremos hacer de aquí en adelante, las próximas semanas, es ir en cada uno de los temas identificando nuestros puntos de acuerdo, de desacuerdo y los que quisiéramos agregar o corregir", sostuvo.

El jefe de la billetera fiscal resaltó que en la reunión coincidieron en que hay una oportunidad de lograr un acuerdo amplio en asuntos prioritarios y necesarios para el país.

TRANSVERSALIDAD Y PROBIDAD: REACCIONES PARLAMENTARIAS

La diputada Gael Yeomans, del gobernante Convergencia Social, destacó que la instancia fue "positiva por la transversalidad en la presencia de los distintos partidos políticos, lo cual permitiría pensar que es posible, al menos por las voluntades expresas, avanzar hacia un acuerdo en la materia".

"Independiente de las distintas visiones o énfasis que se tengan respecto a las propuestas del Gobierno, creo que esto ya es una buena noticia", subrayó la también presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

En tanto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas, ex-DC) insistió en que "este pacto fiscal no puede llevarse a cabo hoy si no se trabaja un pacto por la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, porque la ciudadanía no lo entendería".

"Con todos los problemas que tenemos en cada región, la ciudadanía no lo entendería", reiteró, haciendo directa referencia al caso convenios que involucra transferencias de platas fiscales por parte de gobiernos regionales y reparticiones del Gobierno central hacia fundaciones.

"Vamos a concurrir a esto, pero creo que hay mucho que hacer con el aparataje estatal y la institucionalidad", enfatizó.

La reunión ocurrió luego de la gira por nueve ciudades que realizó Marcel junto a su par de Trabajo, Jeannette Jara (PC), promoviendo el pacto fiscal y la reforma previsional, y de la tensa conversación que el Gobierno y Chile Vamos sostuvieron el jueves previo sobre el proyecto de pensiones.