PC critica que presidente del Senado quiera "legislar a matacaballo" nueva ley antiterrorista

La Comisión de Constitución del Senado revisa este martes la reforma a la ley antiterrorista, en medio de llamados a avanzar con celeridad por la conmoción nacional que provocó el crimen de tres de carabineros en una emboscada que tuvo lugar el fin de semana en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

Aún en su primer trámite constitucional, la propuesta consiste en la fusión de cinco iniciativas -incluida la ingresada en agosto del año pasado por el Gobierno-, que deroga la ley vigente, que data de 1984 y ha sido transversalmente cuestionada por su ineficaz definición de la conducta terrorista; y establece una nueva legislación dentro del Código Penal.

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), se sumó esta mañana a la instancia parlamentaria para urgir que el proyecto sea despachado hoy para que la Sala pueda debatir en su convocatoria del jueves.

"Nosotros hemos visto este fin de semana como la ministra Carolina Tohá y el subsecretario (Manuel Monsalve) han tenido que dar explicaciones de por qué, frente a un acto que reviste todas las características de terrorista, no se puede aplicar la legislación, porque eso haría mucho más difícil la persecución penal. Yo creo que eso es un absurdo. Ideal sería que se pueda despachar hoy", sostuvo.

Sin embargo, la senadora oficialista Claudia Pascual (PC) manifestó su discrepancia con la celeridad pedida por el timonel de la Cámara Alta.

"Que (la Sala) esté citada la sesión del jueves no puede ser una presión para legislar a matacaballo. Yo no quiero que quede una ley que finalmente tengamos que al muy breve plazo estarla modificando, producto de que la celeridad no deja que nos convenzamos todos y todas, y no solo que nos impongamos los votos", expuso.

De todos modos, se estima que la comisión, que debe revisar más de 40 indicaciones, no alcance a despachar el proyecto esta jornada.