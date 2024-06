Subsecretario de Pesca: El copy-paste era un traje a la medida de la industria

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, aseguró en Cooperativa que las indicaciones tomadas de Sonapesca por tres diputados de oposición y propuestas en la tramitación de la nueva ley representaban un "traje a la medida" para los intereses de la industria.

La polémica estalló luego de que un reportaje de Ciper diera a conocer que los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (independiente-RN), presentaron un paquete de indicaciones al proyecto de Ley de Pesca, 211 de las cuales eran un copiado y pegado del informe entregado por la gremial empresarial Sociedad Nacional de Pesca.

En conversación con Lo que Queda del Día, Salas sostuvo que en el paquete "hay cuestiones como desprotección de caladeros de pesca artesanal, que están contenidas (planteadas) específicamente como exclusiones de la Ley de Pesca, o disminución de las cuotas de consumo humano, que es muy importante para aumentar el consumo de pescados y mariscos en toda la población".

También figuran "normas de protección de los trabajadores de industria en los procesos de licitación, hay contenidos específicos que afectan a personas que participan de la actividad pesquera solo para proteger el interés de un grupo muy reducido de actores".

En general, explicó, "se buscaba afectar a la pesca artesanal (...) Nos encontramos con normas que están hechas nuevamente -tal como ocurrió con la ley vigente- como un traje a la medida para unos intereses muy específicos", acusó.

POLÉMICA ACTUACIÓN DE DIPUTADOS

Salas enfatizó que el escándalo que involucra a los diputados Bobadilla, Moreir y Berger "es preocupante, porque finalmente muestra la vulnerabilidad que tienen los procesos legislativos".

"En este caso (el documento de Sonapesca) es un informe que era público, que había sido presentado a la Comisión de Pesca y a las diferentes autoridades también. Sin embargo, nadie previó que pudiera existir un ejercicio de copiar, cortar y pegar 211 indicaciones como indicaciones propias por parte de un parlamentario".

"Lo que no parece tener ningún criterio de razonabilidad es que un parlamentario recoja 252 indicaciones de una sola fuente, no las analice, no las estudie, no proponga algunos puntos de vista particulares y simplemente reproduzca de manera automática estos contenidos en la comisión, como si fuesen propios", remarcó.

"El punto de fondo es que hay una mala práctica legislativa, a mi juicio incluso dañando a los compañeros de bancada, porque me tocó escuchar tanto la intervención del diputado Berger como del diputado Moreira, que desistieron de las indicaciones, y el diputado Berger señalaba que no conocía el origen de copy-paste de estas 252 indicaciones, y la verdad es que no tengo porqué no creer lo que él señalaba", apuntó.