Alejandro Micco: "Estamos en una situación del país bien abajo, no solamente en lo económico"

El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco señaló en El Primer Café que "estamos en una situación del país bien abajo, no solamente en lo económico", por lo que "es el momento de que hagamos una reflexión para adentro".

"Ojalá todos escucháramos lo que dice el Presidente en términos de que estamos cayendo en el crecimiento, estamos cayendo en lo que hemos logrado darle a nuestros hijos en términos de educación. Es tiempo de que volvamos a centrarnos en esos dos temas", declaró el economista.

A su juicio, es tiempo de que "seamos todos generosos y tratemos de no solamente estar mirando la viga en el ojo ajeno, sino que también ver lo que uno ha hecho mal y tratar de avanzar en ese punto".

"Creo que estamos en una situación del país bien abajo, no solamente en lo económico, sino yo creo que estos dos escándalos (el caso audios y la denuncia contra Manuel Monsalve) nos han pegado muy fuerte. Es el momento de que hagamos una reflexión para adentro, para mirar la viga que tenemos en cada uno de nuestros ojos", dijo.

En esta línea, precisó que "ordenar la casa, dar mas estabilidad en las reglas del juego, que las instituciones funcionen, el 'desde' ayudaría mucho al crecimiento y al desarrollo en su sentido más amplio".

La exautoridad destacó la importancia de que la sociedad "empiece a creer de nuevo en las instituciones. Ayuda mucho, porque cuando yo le voy a decir a ese a alguien que está evadiendo el Metro eso es incorrecto y esto nadie lo debe hacer en la sociedad, es bueno que se sepa que la sociedad castiga desde el portero hasta el presidente, si es que hace algo incorrecto, de la misma forma. Porque eso genera las instituciones que son implícitas".

"Cuando se habla de instituciones, no son solamente las instituciones que se rigen por leyes, sino que también es lo que nosotros como sociedad tenemos como institución. Hacer lo correcto, volver a esta cosa tan básica de hacer lo correcto. Y en este caso no es correcta ninguna de las dos cosas que se hicieron, y más encima no fueron penalmente correctas. Eso ayudaría mucho", cerró.