Cámara aprueba prorrogar decreto que permite el despliegue de FFAA en la frontera norte

La Cámara de Diputados aprobó este lunes la solicitud del Gobierno de prorrogar el decreto que permite a las Fuerzas Armadas desplegarse en la frontera norte del país, específicamente en las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá y Antofagasta, cuya vigencia vence el próximo viernes.

La votación concluyó con 105 votos a favor, cinco en contra y una abstención, por lo que la mencionada medida, efectuada por las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, fue extendida por otros 90 días.

El debate estuvo marcado por la agresión que sufrió este fin de semana un soldado en un puesto fronterizo de Colchane, a quien le robaron su fusil de guerra.

De esta manera, la medida deberá ser ratificada por el Senado durante esta semana.

✅ APROBADO | La Cámara respalda la solicitud para prorrogar el decreto para que las FF.AA. resguarden las áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.



Pasa al @Senado_Chile

Críticas de parlamentarios

La votación no estuvo exenta de críticas, puesto que el diputado por Arica y Parinacota, Enrique Lee, sostuvo que "hace más de un año y medio estamos con la misma política fracasada para poder ejercer control migratorio".

"Un joven militar armado fue agredido salvajemente por extranjeros. ¿Qué les espera entonces a los ciudadanos que estamos desarmados, a los ciudadanos de tercera y cuarta edad en las zonas pobladas de nuestro norte?", fustigó el parlamentario.

Para Lee, la mencionada política "claramente fue un fracaso desde un comienzo, cuando manifesté que los militares se iban a convertir en los 'Ubers' de la frontera, simplemente (con) la posibilidad de trasladar migrantes o entregarlos a los funcionarios de la PDI o de Carabineros".

En la misma línea, el diputado Andrés Longton (RN) aseveró que "no es delito ingresar a nuestro país de manera ilegal, por lo tanto, tampoco se los pueden llevar detenidos. (El Ejército) tiene que ver con impotencia cómo pasa el migrante al lado de ellos, y ellos solamente pueden llevarlo de la mano a la PDI para que siga su curso dentro del interior de nuestro país".

"Es decir, el Ejército se termina convirtiendo en un verdadero espantapájaros, y eso los militares lo saben", indicó.

Por su parte, el diputado Luis Sánchez (Republicanos) dijo que "acá podemos sacar todos los militares a la calle que el Gobierno quiera, pero no sirve de nada si no tienen las facultades necesarias para hacer su trabajo, menos aún, si no tenemos en la frontera la tecnología suficiente para disuadir -en serio- a quienes nos están invadiendo".

"¿Qué se necesita para que empecemos a hablar en serio sobre la frontera? ¿Qué algunos solicitemos que vuelva el campo minado?", cuestionó.

Tohá desmiente falta de facultades

Ante las diversas críticas por falta de facultades por parte de algunos diputados, la ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó que "hay una investigación en curso, pero el problema del soldado no fue que no tiene facultades".

En esa línea, explicó que "el soldado puede detener, está armado, puede registrar, puede controlar identidad, no es verdad que no puedan. Es más, esto hoy día llega hasta a 10 kilómetros. ¿Por qué no lo hizo? Lo tiene que decir una investigación".

"Fue a ver él solo a estas personas que iban pasando. ¿Por qué se hizo eso así?¿Cuál fue el criterio de cómo se tomaron las decisiones?, la investigación lo dirá, pero no era lo ideal. Que eran extranjeras esas personas tampoco nos consta, porque -en definitiva- no les hicieron el control, lo que nos consta es que le quitaron el armamento y lo soltaron un poco después", complementó Tohá.