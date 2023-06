Abogado de carabineros que controlaron al "Mago" Valdivia: Sin llamado de Orsini no habría sumario

Claudio González, abogado de los carabineros que controlaron al exfutbolista Jorge Valdivia, aseguró que si la diputada Maite Orsini (RD) no hubiera intervenido en el caso no se habría abierto un sumario contra los uniformados.

Según publicó La Tercera, el representante del sargento Jean Pierre Gallardo y del cabo Pablo Pino apoyó el reproche ético del fiscal Patricio Cooper a la parlamentaria.

González relató que ambos funcionarios están "totalmente activos, a la espera de lo que pase en la investigación administrativa. Ellos reiteran lo que han mantenido siempre: no hubo detención, se hizo un control de identidad y se adoptó conforme a protocolo, y ahí, lo que pasó con la arista es sumamente importante, porque ratifica esta versión".

"En los fundamentos que entrega el fiscal de la causa, da por acreditado que el actuar policial obedeció a un control de identidad totalmente válido y no a una detención como originalmente se reclamó por el señor Valdivia solicitando la ayuda de la diputada", puntualizó.

El abogado destacó que "nos sentimos muy satisfechos y compartimos plenamente el llamado de atención o reproche moral que el Ministerio Público hace del comportamiento de la diputada Orsini, por cuanto su intervención claramente afectó el debido trato igualitario que las instituciones del Estado deben dar a todos los ciudadanos".

González manifestó que "debemos tener presente que un telefonazo ha generado un sumario administrativo de dos carabineros que realizaron en regla su trabajo. Y sí, sin duda, no hay doble lectura en eso. Si la diputada Orsini no llamaba al mando, no se hubiera abierto una investigación contra los policías".