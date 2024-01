Asesor del Ministerio del Trabajo descartó vínculo con LarraínVial tras polémica llamada

"No tenía ninguna relación con la reforma de pensiones", aclaró este martes el asesor del Ministerio del Trabajo Cristóbal Hunneus, quien ha estado en la polémica en las últimas horas por el llamado que recibió por parte de uno de los socios de la compañía de asesoría e intermediación financiera LarraínVial.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando Hunneus, momentos en que exponía sobre los resultados del estudio sobre las tasas de reemplazo con y sin PGU, recibió un llamado de Leonardo Suárez, cuyo nombre coincide con uno de los socios de esta empresa.

Aunque en primera instancia ninguno de los asistentes se percató de la situación, posteriormente parlamentarios de la oposición solicitaron explicaciones al Gobierno tras la llamada, recordando que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, admitió que en la reunión a la que asistió en casa del lobbista Pablo Zalaquett había dos ejecutivos de dicha compañía.

El incómodo llamado que recibió Cristobal Hunneus mientras exponía ante la comisión de Trabajo de la Cámara sobre tasas de reemplazo.



En Larraín Vial uno de los socios se llama Leonardo Suárez.@Cooperativa pic.twitter.com/ra4ByMmku2 — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) January 15, 2024

"No tengo ningún vínculo con esta persona, ni siquiera sabía quién era y ni siquiera me di cuenta cuando entró la llamada", aclaró ayer la secretaria de Estado.

El hecho fue comentado este martes por Hunneus, quien aseguró conocer a Leonardo Suárez "hace más de 10 años, alguien nos presentó y hablamos regularmente sobre la marcha de la economía, así como lo hago con mucha gente de bancos y bancos de inversión para conocer sus visiones".

En diálogo con La Segunda, el socio y director de data sciense de Unholster, empresa chilena de software, indicó que "también me llaman para saber si tengo datos sobre modelos que hacemos con data de Compras Públicas, Gobierno Transparente, y diseñamos soluciones específicas para empresas".

"Le devolví el llamado alrededor de las 18.00 horas. No tenía ninguna relación con la reforma de pensiones. Me he juntado a almorzar con él (Suárez), a tomar desayuno y hablamos una vez al mes", puntualizó el asesor político-económico de la reforma de pensiones.

Según consignó el medio antes citado, LarrainVial podría ser uno de los nuevos inversores privados de pensiones si cumple con los requisitos de capital y giro único, una opción que aún se desconoce si está dentro de sus intereses.