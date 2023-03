Con el foco puesto en la reforma tributaria, diputados retornaron este lunes a sus labores legislativas

Con la reforma tributaria como uno de los ejes centrales de discusión, este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados retomó sus labores legislativas tras el receso de febrero.

En esta primera jornada de trabajo, desde las 17:00 horas, se revisará una tabla que incluye una serie de iniciativas, entre ellas una para mejorar la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como también la ley que permite el cierre de la fundición de Ventanas.

Para esta semana hay otros proyectos también en tabla, pero como puntos altos estará lo que ocurra el martes y miércoles, cuando se tramite -en particular- la reforma tributaria.

La oposición ha manifestado duros cuestionamientos a la propuesta del Gobierno en esta materia, incluso ya rechazó la idea de legislar en la Comisión de Hacienda y ahora tendrá que decidir si la apoya o rechaza en particular en la sala de la Cámara.

"En la UDI creemos que las reformas del Gobierno no pueden ser más malas. Que la reforma tributaria genera impuestos y problemas a la inversión en un año que, según el Fondo Monetario Internacional, Chile va a ser el único país de la región que no sólo no va a crecer, sino que puede además tener un crecimiento negativo", cuestionó el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

Además, el parlamentario aseguró que "mientras el Gobierno no esté dispuesto a modificar alguno de estos temas, nosotros vamos a votar en contra la reforma".

En una línea similar, su par de RN Andrés Longton señaló que "las reformas son mejorables, no nos gustan, encontramos que no son buenas, pero yo creo que cuando uno es tan duro en los epítetos termina generando una barrera".

"La tributaria lo más probable es que la rechacemos, pero que algunos aspectos como temas de evasión y elusión los aprobemos", adelantó.

OFICIALISMO PIDE AL GOBIERNO "MAYORES GESTIONES DE DIÁLOGO Y MAYOR ACUERDO"

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado socialista Marcos Ilabaca se muestra poco optimista frente a la reforma tributaria, advirtiendo que "hoy no están los votos suficientes al interior de la Cámara para que avance como viene de la comisión".

"Por eso yo le pido al Gobierno que llevemos adelante mayores gestiones de diálogo y mayor acuerdo, y no nos conformemos con triunfos que son bastante pobres al interior de las comisiones", solicitó el parlamentario.

Ante esto, recordó que "lo que ocurre en una comisión determinada no da seguridad respecto de lo que ocurra en la Sala", sobre todo porque en la actual configuración de la Cámara de Diputados, el oficialismo "no tiene mayoría y el no tener mayoría implica un desafío superior: mayor diálogo, mayor comunicación, mayor negociación".

"Pero también se le exige al otro sector poder enfrentar un proceso de discusión con altura de miras, pensando en los chilenos", complementó Ilabaca.