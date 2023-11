Despachado: Cámara aprobó veto presidencial a la ley de usurpaciones

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la totalidad del veto presentado por el Gobierno a la ley de usurpaciones, despachando la norma junto a las 14 observaciones que modifican su contenido.

El Ejecutivo lo consiguió gracias a la división en los votos de la derecha, y a pesar del descuelgue de algunos parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio y el Partido Socialista, que rechazaron ciertas enmiendas.

De esta manera, la ley será promulgada sin la figura de la legítima defensa privilegiada, con flagrancia permanente sólo para la policía, y con sanciones diferenciadas dependiendo de la gravedad del delito.

En concreto, las penas llegan hasta cinco años por usurpaciones violentas; hasta tres por usurpaciones con daño sobre las cosas, y hasta 541 días o multa por usurpaciones sin violencia, según lo determine el juez.

Reiterando sus reparos contra el veto, RN y la UDI confirmaron que presentarán otro proyecto de ley para subir las penas, eliminar la opción de multa, y que todo tipo de usurpaciones sea sancionada con presidio.

APOYO PARCIAL EN LA OPOSICIÓN

La postura de dichas fuerzas generó diferencias con el Partido Republicano y Evópoli, cuyos representantes señalaron que aprobar el veto era mejor que quedarse con lo que existe en la actualidad.

En la previa, Diego Schalper (RN) invitó "a mis colegas de oposición que no caigamos en este chantaje de que 'o me acoges el veto o no hay ley', y que como oposición nos pongamos en los zapatos de las víctimas y rechacemos todos el veto en su totalidad".

"Espero que ningún parlamentario de derecha vote con el Gobierno, sería impresentable e inconcebible para nuestro electorado. Con mi voto y con los votos de la bancada de la UDI, ese triunfo no lo va a tener el Gobierno", coincidió el gremialista Henry Leal.

"Desde Evópoli vamos a apoyar este veto, porque creemos que es el mal menor", anunció luego el diputado Francisco Undurraga.

En tanto, José Carlos Meza, en nombre de la tienda de José Antonio Kast, habló "a quienes quieren parecerse a los republicanos: no se conviertan en una versión Fruna de los republicanos, porque cuando se trata de la seguridad de los chilenos nunca hemos negado el apoyo a las víctimas".

"Los gustitos políticos no están para estos proyectos", cerró.

También fue clave la postura de parlamentarios de La Araucanía: "Hoy tenemos la posibilidad de tener una ley. ¿Es perfecta? por ningún motivo, pero les quiero decir que si no tenemos esta ley, no vamos a tener nada, y después quién se hace cargo", comentó Andrés Jouannet (Amarillos).

Su par de la bancada Social Cristiana, Gloria Naveillán, reflexionó que "al rechazarlo todo, como algunos de mis colegas han planteado, las víctimas de usurpación actuales y futuras quedan en el peor de los mundos: quedan sin ley".