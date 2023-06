Diego Schalper bajó 30 kilos y dijo que ahora lo confunden con Luis Miguel

El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, contó que, tras un año de esfuerzo, deporte y dieta, ha logrado bajar 30 kilos de peso.

Hace 12 meses "pesaba casi 120 kilos y cuando subía escaleras me sentía ahogado... Había ropa que no (me) cabía (...) Ahí dije que esta cuestión no podía ser; era una sensación de que al mínimo movimiento te sentías ahogado", contó Schalper a Las Últimas Noticias.

Explicó que, tras consultar con un nutricionista, inició "una especie de ayuno intermitente acompañado de una dieta muy marcada en proteínas: eliminé prácticamente todos los carbohidratos y dejé de comer las porciones que comía".

ADIÓS A LA COMIDA CHATARRA, LOS CHORIPANES Y LOS KÜCHEN

El legislador por la Región de O'Higgins dijo que, para alcanzar estos resultados, tuvo que cambiar varios hábitos asentados por años en su vida: "La actividad política tiene mucho de comidas desordenadas. O sea, te juntas con un grupo de adultos mayores y te sirven ese pan amasado exquisito que antes me lo engullía, pero que lo tuve que dejar".

"Tuve que terminar con todo lo que es comida chatarra y comida a deshoras. También con el alcohol: a mí me gusta mucho la cerveza, (y) si antes te tomabas un schop de medio litro, ahora tienes que tomar un schop de 300", explicó.

Otra costumbre perjudicada son "los asados: yo era de asado con choripán, después prieta y a continuación un pedazo de carne grande. Soy parrillero; ése ha sido un cambio muy importante".

"Tuve que radicarme en el pollo como comida principal, y en el pescado. Si comes carnes rojas deben ser lo menos grasosas posible. Es difícil al día a día, pero hay que hacer una dieta muy cargada a las carnes blancas", detalló.

Por otro lado, "mi familia materna es alemana inmigrante. Yo soy muy cargado a los dulces de manzana: al strüdel de manzana, el küchen de manzana. Todo eso se acabó, ahora me como la manzana nomás", contó entre risas a LUN.

Esta mejora en la alimentación ha ido acompañada de una apuesta fuerte por el deporte: "Cinco veces a la semana y de la manera más versátil posible. Lo que hago es trotar dos días y otros días hago gimnasio. Hago ejercicios sin pesas, sino que me exijo contra mi propio peso. También estoy jugando tenis y pádel (...) Con 40 minutos diarios de deporte inmediatamente el cuerpo comienza a cambiar su metabolismo", aseveró.

UNA CONVERSACIÓN SERIA

El parlamentario opositor dijo que considera importante hablar públicamente de estos asuntos, porque tienen "una dimensión de salud física y mental".

"Hay que sincerar estas conversaciones; uno tiene que sentirse bien por cómo está. Además hay que cuidarse: cuando eres papá hay que cuidarse por estar bien (...) Un buen estado físico es importante para inhibir ciertas enfermedades", sostuvo.

"Esto fue una conversación seria con mi señora. Por suerte yo no tenía una enfermedad relevante, pero cuando eres padre y tienes tres hijos, obviamente te empiezas a preocupar para no estar dentro de una población de riesgo. Entonces lo conversamos y le pedí su apoyo, sobre todo con el tema de las comidas", enfatizó.

Los cambios han sido "absolutamente" positivos: "Uno se siente mejor en todo sentido. Te sientes más activo, con más energía, más dinámico, (...) te sientes más cómodo con tu propio cuerpo, y eso es una cuestión súper importante".

Además, desde el punto de vista anecdótico, "ya no es tema si va a entrar o no el pantalón; ahora me reclaman en el Congreso que tengo que ajustarme las camisas, porque me quedan todas grandes".

Incluso lo han piropeado: "Me han encontrado un parecido con Luis Miguel, que no sé si será verdad... Hace poco una señora del Congreso, que nos ayuda en la parte de la comida, dijo que estaba igual a Luis Miguel", destacó.