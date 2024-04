Diputada Cordero vuelve a la polémica por comentario sobre la esquizofrenia y el suicidio

En medio de la discusión por la Ley Corta de Isapres en la Comisión de Salud de la Cámara, la diputada María Luisa Cordero volvió a protagonizar una polémica que llevó a uno de sus pares a retirarse de la instancia parlamentaria.

Daniel Lilayu, diputado UDI, citó un estudio del Centro de Políticas Públicas liderado por la exsubsecretaria Paula Daza, afirmando que con una eventual caída de las isapres "va a morir más gente", afirmando que en "un paciente con esquizofrenia, con una interrupción de más de un mes de antisicóticos, podría aumentar" el riesgo de suicido.

De inmediato, la diputada María Luisa Cordero puso cara de "horror" y luego pidió la palabra, momento en el que expresó: "decirle a la doctora Daza que yo le hago clase de psiquiatría, si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos. Los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar".

Tras sus dichos, el diputado independiente Hernán Palma se levantó y remarcó: "Yo tengo una hija esquizofrénica y créanme que no tengo ganas de suicidarme. Doctora Cordero, no lo puedo soportar. No, no, no, no, su ironía no me hace ningún chiste, permiso. Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles".

Como es sabido, no es primera vez que Cordero enfrenta este tipo de polémicas. La exrostro de televisión estuvo suspendida de sus funciones por poner en duda la ceguera de la senadora Fabiola Campillay a quien, además, debió ofrecer disculpas públicas en tribunales.

Hoy, nuevamente se plantea entre los parlamentarios pasar a Cordero a la Comisión de Ético, una instancia que ya conoce bien la diputada.