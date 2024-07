Diputada Santibáñez acusó a asesor parlamentario de acoso sexual

La diputada comunista Marisela Santibáñez acusó este lunes que el asesor de un parlamentario la acosó sexualmente, lo que obligó a suspender por unos momentos la sesión extraordinaria de las comisiones de Energía y Minería de la Cámara y el Senado.

La acusación se produjo en medio de esa instancia parlamentaria que esta mañana discutía el alza de las cuentas de electricidad, relató La Tercera.

"En esta sala hay una persona que me acosó sexualmente, yo no voy a exponer ni su nombre ni el diputado que lo tiene contratado, pero yo exijo que esa persona salga, o me retiro yo", dijo Santibáñez.

La diputada agregó que "me pone muy mal este tema, fue algo que a mí me costó demasiado enfrentarlo, lo digo sinceramente por todas las mujeres que estamos aquí presentes (...) ¡Exijo que salga esta persona de la sala!".

Ante esta situación, agregó el medio, el presidente de la comisión, el senador Juan Luis Castro (PS) suspendió la sesión extraordinaria y pidió salir de la sala a todos, incluidos los asesores parlamentarios.