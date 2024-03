Diputado comunista: "No vamos a aceptar un veto para presidir la Cámara"

El jefe de bancada de los diputados comunistas, Luis Cuello, se mostró esperanzado de que su partido -por primera vez en 112 años de historia partidaria- pueda presidir la Cámara Baja, asegurando que "no hay vuelta atrás" y que en esta oportunidad "no aceptarán un veto".

Aunque es un acuerdo logrado el año pasado, una alianza entre Demócratas y Chile Vamos para apoyar a la diputada Joanna Pérez (Demócratas) como opción al cargo, tiene en vilo el liderazgo del Partido Comunista (PC) en la Cámara.

En entrevista publicada este viernes por La Tercera, Cuello aseguró que pese a esta situación, tiene "la expectativa de que las dudas que plantean algunos colegas se vayan disipando" y terminen apoyando al representante comunista -del que aún no se confirma el nombre- el próximo 15 abril.

"Ya sufrimos la postergación. El año pasado también hubo una discusión respecto de quién le correspondía. Nosotros acordamos con la DC que ellos encabezaron la mesa, pero estableciendo ciertas condiciones que quedaron por escrito. No hay vuelta atrás. No vamos a aceptar un veto para presidir la Cámara", aseguró el parlamentario.

En esta línea, afirmó que "como oficialismo, tuvimos una conversación el año pasado con fuerzas fuera de la coalición, fuerzas de centro, y logramos una reconfiguración del pacto administrativo".

"En esa reconfiguración, participó Demócratas. Ellos expresaron su voluntad de apoyarnos para asumir la presidencia. No hemos sido notificados que el Partido Demócratas no vaya a cumplir con su palabra", advirtió el militante comunista, quien aclaró que por el momento "no hemos hecho la discusión de los nombres".

"LA DERECHA QUIERE DESPLAZAR AL OFICIALISMO"

Asimismo, dio cuenta que al igual que en el Senado, donde una ruptura de un acuerdo legislativo terminó con el RN José García Ruminot como nuevo presidente de la instancia, "lo que está buscando la derecha, en la Cámara, es justamente lo mismo: desplazar al oficialismo. Entonces, el debate no está centrado en que sea o no nuestra bancada, sino en qué coalición conducirá la mesa".

Al ser consultado sobre el apoyo del Gobierno a la postulación del PC, Cuello afirmó al medio antes citado que aunque el Ejecutivo "participa en las conversaciones", las definiciones de la Cámara "se hacen en el ámbito de las bancadas y los partidos".

"El Gobierno sí tiene conciencia de que nuestra bancada ha sido postergada injustamente en un objetivo que es legítimo y que hace justicia a nuestro grado de representación en la sociedad. Tenemos una bancada parlamentaria importante, tenemos senadores, tenemos presencia en el mundo social y tenemos una gran cantidad de militantes. Por lo tanto, tenemos méritos para asumir esta responsabilidad", cerró el diputado.