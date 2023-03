Diputado Enrique Lee dice que exfuncionaria lo denunció por acoso en represalia por su despido

Tras calificarla como falsa, el diputado independiente Enrique Lee atribuyó la acusación en su contra por acoso sexual y laboral a una represalia por el despido de la denunciante, una exfuncionaria de su equipo.

"Yo entiendo el sufrimiento, la desesperación, que puede haber cuando uno pierde una fuente de empleo, pero también creo que ustedes deben empatizar medianamente con el sufrimiento que tiene también una mujer de 82 años, que es mi madre, al escuchar a cada rato, a cada momento, de una acusación tan grave como la que soy objeto", dijo el parlamentario por Arica ante la prensa.

"Tengo un poco más de 50 años. He sido jefe de servicios, he sido jefe de centros médicos, he sido profesor universitario y nunca me he visto envuelto en una situación de este tipo", agregó Lee.

Y fustigó contra la denunciante: "Esta persona, que fue recomendada de esta Cámara, tiene antecedentes de conflictos de este mismo tipo que yo desconocía", cerró.

La denuncia fue dada a conocer el miércoles pasado por la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara Baja. Dicha instancia informó que recibió una carta con una denuncia por acoso sexual que apuntaba a Lee, aunque en ese minuto no se dio a conocer que se trataba del legislador, sí se informó el nombre de la funcionaria.

Tras esto, Lee puntualizó que se le desvinculó el lunes 6 de marzo por problemas entre las partes y que posterior a eso se hace la denuncia.