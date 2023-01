Diputados republicanos dicen que "existirían argumentos" para acusar constitucionalmente a Boric

Diputados del Partido Republicano aseguraron que "quizás existirían argumentos" para una posible acusación constitucional en contra del Presidente Gabriel Boric, aunque descartaron realizar un anuncio próximamente.

Tras la presentación de una acusación en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el jefe de la bancada republicana, el diputado José Meza, planteó que "a raíz de lo que hemos conocido nos surge la duda de que quizás existirían argumentos para poder acusar constitucionalmente al Presidente la República. Nosotros no anunciamos una acusación constitucional al Presidente, sino que un estudio respecto de esto".

Esta posibilidad fue rechazada por la diputada Catalina Pérez (RD), quien sostuvo que "espero que el clima, la música, que el baile, no la ponga la extrema derecha, que no la pongan los Republicanos. Espero que Chile Vamos no concurra a este tipo de iniciativas y realmente logremos poner el diálogo y los acuerdos por delante, que es lo que Chile necesita".

Desde el Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseveró que "es muy claro que se han ocupado de manera excesiva las acusaciones constitucionales hace tiempo, en distintos gobiernos, pero cuando los parlamentarios deciden usarlas están en sus atribuciones".

"Nosotros vamos a poner por delante las prioridades de las personas, y ninguno de estos debates políticos de las personas que se quieren encerrar en peleas intestinas al interior de los partidos, el Gobierno no va a pasar ese palito. Va a seguir enfocado en la prioridad de las personas, todas estas cosas se van a atender en su mérito, pero no vamos a desviar la atención de lo que importa", recalcó.

Avanza acusación contra ministra Ríos

Mientras tanto, desde Chile Vamos siguen impulsando una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, tras la polémica generada por los 13 indultos dados a conocer la semana pasada.

El diputado Andrés Longton (RN) planteó que "tiene que ver directamente con el otorgamiento de beneficios penitenciarios en el caso de la macrozona sur, específicamente lo que ocurrió en la cárcel de Angol, y otros casos".

"Ahora la guinda de la torta es estos indultos y además que se soltaron delincuentes peligrosos, que no solamente no tienen nada que ver con el estallido social, sino que tienen que ver con un largo prontuario policial, relacionado con robos con violencia, intimidación, lanzados y todo tipo de delitos, como es el caso del señor Castillo que lamentablemente incluyeron en la nómina por un error que no fueron capaces de reconocer", puntualizó.