Doctora Cordero fue sancionada por llamar "enfermo mental descompensado" a Boric

La Comisión de Ética de la Cámara Baja decidió sancionar a la diputada María Luisa Cordero (independiente, integrante de la bancada RN) por haber injuriado al Presidente Gabriel Boric llamándolo "enfermo mental".

Las diputadas Camila Rojas (Comunes) y Javiera Morales (independiente) recurrieron a la instancia luego de que la psiquiatra y exfigura de la farándula calificara al Mandatario, en octubre de 2022 en la Radio El Conquistador, como un "enfermo mental descompensado" que sufre "delirios lúcidos" y "debe retirarse".

"No corresponde que la diputada (...) exprese opiniones que califica como médicas, sin haber realizado un examen de las personas a las que alude", estimó la Comisión.

"Incluso si fuere ese el supuesto -y sin entrar a conocer si se trata de una falta a la ética médica- se verifica el uso de un diagnóstico médico para realizar declaraciones que tienen un efecto injurioso, las cuales se dotan de una credibilidad especial ante la opinión pública, en función de la calificación profesional de quien las emite", añade la resolución de la instancia, según informó La Tercera.

"LLAMADO AL ORDEN"

El organismo resolvió, en consecuencia, "aplicar la medida disciplinaria de llamado al orden, teniendo en consideración la entidad del hecho y el que se trata de una situación en que no concurren, a juicio de la Comisión, circunstancias agravantes".

Adicionalmente, dispuso "la aplicación de una pena anexa de multa de un 2% (de la dieta), la cual se ha considerado proporcional a la gravedad que la Comisión ha asignado a la falta a los deberes ética parlamentaria cometida", indica la sentencia.

Para ambas sanciones la votación fue de cinco votos a favor y dos en contra.

CONDUCTA HABITUAL

Camila Rojas, jefa de bancada del Frente Amplio, valoró lo resuelto, pues "lo que hace la diputada Cordero es algo a lo que no debemos acostumbrarnos: no podemos normalizar que ella haga supuestos diagnósticos a gente que no conoce y menos aún que denoste a personas en función de aquello y menos aún al Presidente de la República".

"Si bien el Comité de Ética no es un órgano que tenga muchas atribuciones, pensamos que es una buena señal", indicó Javiera Morales.

"No corresponde que una parlamentaria se dirija de esa manera al Presidente de la República ni en contra de otro parlamentario ni en contra de ninguna persona, conducta que es habitual en la doctora Cordero", apuntó.

La aludida parlamentaria de oposición enfrenta por estos días un pedido de desafuero formulado por la senadora Fabiola Campillai.