Gobierno retira suma urgencia al proyecto sobre Reglas del uso de la Fuerza

El Gobierno retiró este miércoles la suma urgencia para la tramitación del proyecto sobre las Reglas del uso de la Fuerza (RUF), que hoy debe ser revisado nuevamente por la Sala de la Cámara de Diputados luego de que la Comisión de Seguridad Ciudadana recomendara rechazar los cambios introducidos por el Senado.

El informe con los cambios introducidos por el Senado a las RUF, que se revisó la tarde del martes, obtuvo un voto en contra, 11 abstenciones y ninguno a favor.

En la previa al debate, algunos diputados oficialistas como Jaime Araya (ind-PPD) manifestaron durante la sesión su "desconcierto" sobre la postura que debían tomar en adelante: "Hemos quedado literalmente en el aire respecto de cuál es la posición del Gobierno, sin ningún tipo de trabajo prelegislativo o diálogo mínimo", fustigó.

En consecuencia, los legisladores oficialistas no sabían qué normas el Ejecutivo estimaba necesario aprobar y cuáles rechazar para que sean enviadas a una Comisión Mixta, por lo que decidieron abstenerse.

Por lo anterior, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que "una abstención de esas características supone una duda razonable de todos los diputados y diputadas presentes. En consecuencia, en opinión del Ejecutivo, si es necesario tomar más tiempo para esa reflexión respecto de esos aspectos, el Ejecutivo tomó la decisión de tomar esa urgencia".

Disculpas del ministro Cordero

A raíz del descontento de los legisladores oficialistas, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reveló este miércoles en la Sala de la Cámara un episodio vivido anoche con el diputado Araya.

"Al término de la sesión de la comisión esencial respecto a la situación del Monumental, yo tuve un intercambio de palabras con el diputado Jaime Araya, que no se encuentra presente, pero me parece que es relevante porque es miembro de esta Cámara", explicó.

"En ese momento me referí de modo impropio a las dudas razonables que los diputados habían solicitado. Dado que yo me referí de modo impropio a esa manera, que califiqué como sorpresiva o 'encerrona', a mí me parece razonable que exprese mis excusas públicamente ante esta honorable Cámara", expresó el secretario de Estado.

Las disculpas de Cordero fueron valoradas por el presidente de la Corporación, José Miguel Castro: "Muchas gracias señor ministro, ese tipo de actitudes son las que enaltecen a los ministros y, en general, no se ven muy seguido en esta Cámara", destacó.

Araya da por superado el episodio con Cordero

Al ser consultado hoy por el mencionado episodio, el diputado Jaime Araya señaló: "Ayer, durante la sesión de la Comisión le hicimos ver al ministro, en términos adecuados y convenientes, que estábamos absolutamente desconcertados por no conocer cuál era la posición del Gobierno frente a esto o qué el Gobierno pretendía hacer en la tramitación de las RUF".

"Eso hoy ha cambiado de manera sustancial, hemos tenido reuniones de coordinación y diálogo para ver de qué forma enfrentar el debate legislativo en la Sala de la Cámara de Diputados y, finalmente, saber cuál es el destino que va a tener las RUF", complementó.

En ese sentido, Araya sostuvo: "Creo que no hay cosas sustanciales, hay temas de redacción que uno podría mejorar para que fueran más concisas y precisas. Quisiera poner el foco hoy en que el ministro en la Sala de la Cámara ofreció excusas por lo que hizo, las valoro, y creo que hoy lo importante es poner foco en la discusión y tramitación legislativa, y lo que ocurrió ayer ha sido absolutamente superado".

RN: "Tenemos que darnos otra instancia"

Desde la oposición, el diputado Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, argumentó durante la sesión de hoy que "mientras no tengamos un proyecto que tenga claridad, precisión, sin ambigüedades, y que revitalicen la confianza para usar legítimamente la fuerza por parte de las policías y Fuerzas Armadas tenemos que darnos otra instancia, y por eso vamos a rechazar algunas modificaciones del Senado".

"Porque lo que no puede pasar es que, aprobando este proyecto, esto termine inhibiendo a las policías y Fuerzas Armadas, no solamente por el exceso de reglas, sino porque es un retroceso de lo que existe hoy en nuestra legislación", explicó el parlamentario de Chile Vamos.

La Sala de la Cámara de Diputados discute nuevamente el proyecto sobre RUF este miércoles, pero, por un acuerdo vigente, las votaciones se realizarán recién el lunes, a menos que, sin la urgencia, ese acuerdo se modifique.