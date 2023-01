En medio de la revisión -en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja- del proyecto para habilitar el nuevo proceso constituyente, la diputada Karol Cariola (PC) frenó al republicano Luis Sánchez, quien al proceder a una votación comenzó a gritar y golpear la mesa, pidiendo que se le aclarara lo que se sometía a deliberación. "Diputado, ¿sabe qué? Yo no le voy a aceptar volver a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite. Yo soy una mujer diputada y le pido respeto", dijo la presidenta de la instancia, que aseguró estar "aplicando el reglamento de manera estricta" en cuanto al procedimiento. "Si (usted) tiene la costumbre de gritarles a las mujeres, le pido que acá no lo haga y menos que golpee la mesa", enfatizó Cariola.

