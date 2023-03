Ministro de Educación protagonizó fuerte discusión con diputada ecologista

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (Revolución Democrática), y la diputada Viviana Delgado, miembro del Partido Ecologista Verde (PEV), protagonizaron un altercado que tensionó la jornada de la tarde en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El incidente se produjo a la salida de la sesión de la Comisión de Educación y la parlamentaria por el Distrito N°8 de la Región Metropolitana terminó descompensada, por lo que fue atendida y estabilizada en la enfermería de la Corporación.

El diputado y secretario general del PEV, Félix González, acusó que Delgado fue víctima de una "agresión" por parte de Ávila. Sin embargo, aún no se ha precisado exactamente qué se dijo en la discusión.

"Nosotros nos comunicamos, como seres humanos, con la palabra, el cuerpo y la emoción, entonces, aunque no se hayan dicho garabatos, eso fue una agresión, una agresión gestual, una prepotencia por parte del ministro", dijo el dirigente.

El secretario del PEV agregó que, producto del incidente, la colectividad decidió "cortar las comunicaciones con el Gobierno mientras el ministro siga como ministro".

MINISTRO SE DISCULPA, PERO NIEGA AGRESIÓN

El titular de Educación negó que haya habido una agresión de su parte y afirmó que se trató de una "discusión acalorada" originada por cómo estaba siendo tratada la situación de un colegio.

"Quiero aclarar que tuvimos ambos una discusión acalorada sobre el cómo estaba siendo tratada la situación de un establecimiento y ambos lo que hicimos fue probablemente no llegar a un acuerdo", manifestó Ávila.

"Esto fue más bien un malentendido y ofrezco las disculpas correspondientes. No es la manera en que yo me relaciono con las personas", aseguró.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA: "HEMOS HECHO SABER AL GOBIERNO LOS ANTECEDENTES"

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, indicó que "nosotros repudiamos este tipo de actitudes. No corresponde que exista este trato, y, por lo tanto, lo que ha dicho el ministro de pedir disculpas públicas es lo adecuado".

"Hemos hecho saber al Gobierno, a través de la ministra (de la Segpres) Ana Lya Uriarte, los antecedentes de lo que hoy sucedió", agregó el legislador del Partido Liberal.

Después de ser estabilizada en la enfermería de la Cámara, Delgado se retiró de la sede legislativa en silencio.

En paralelo, la bancada de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que presentará una moción de censura para tratar de destituir al presidente de la Comisión de Educación, Juan Santana (Partido Socialista), por no haber defendido a la diputada del PEV ante una supuesta "falta de respeto" ocurrida durante la sesión de la instancia, atribuida al ministro Ávila.

El diputado Félix Gonzalez apuntó que "aunque no se hayan dicho garabatos eso fue una agresión gestual, una prepotencia por parte del Ministro..." — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 8, 2023

DECLARACIÓN DE LA DIPUTADA: "NO PODEMOS PERMITIR QUE SE NOS PASE A LLEVAR CON O SIN CARGO"

A través de una declaración pública difundida por la noche, la diputada Delgado expresó: "Lamento la mala reacción del ministro de Educación, a quien le manifesté la problemática que están viviendo niños y niñas del Liceo Reino de Dinamarca en Maipú".

Junto con describir la crisis en el colegio, que se encuentra con clases suspendidas producto de la contaminación provocada por las labores de extracción de áridos realizados por una minera aledaña, la parlamentaria relató que "el ministro, saliéndose de su rol, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación, diciéndome de que estaba cansado de que lo vapulearan, perdiendo el control, indicándome que sí estaban preocupados de la situación, cuestión que en los hechos no ha sido así, excusándose además de que eran más de 3.000 colegios y él no podía estar en todos, siguiendo la discusión en un tono no adecuado".

"Creo que debemos respetarnos como autoridades. Además, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no podemos permitir que se nos pase a llevar con o sin cargos. Las mujeres merecemos que se nos trate correctamente. Sin embargo, no quiero perder el foco del problema, acá lo más importante es la preocupación por nuestra juventud. La educación es fundamental y no permitiré que se vulnere el derecho a la educación de niños y niñas de zonas rurales o de cualquier parte de Chile", sentenció Delgado.