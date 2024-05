Parlamentarios critican falta de trabajo prelegislativo para el fast track económico

Luego de la reunión del viernes entre el Gobierno y los presidentes de la Cámara Baja y del Senado con el fin de impulsar 21 proyectos en materia económica por la vía rápida del Congreso, algunos diputados de la Comisión de Hacienda han criticado la falta de de un trabajo prelegislativo con el que se llevó a cabo dicho acuerdo.

El fast track económico busca acelerar la discusión de algunas iniciativas y se espera que se pueda aprobar antes del 01 de octubre, cuando comenzará la discusión de la ley de presupuestos.

En esa línea, el diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, Ricardo Cifuentes (DC), valoró la medida e indicó que "la idea de generar un acuerdo respecto de proyectos de la agenda económica que posibiliten un mayor crecimiento de la economía, es sin duda una noticia que todos debiésemos respaldar".

Sin embargo, el legislador criticó la carencia de un trabajo prelegislativo al sostener que "lo raro sí es que este 'acuerdo' no ha sido conversado por las distintas comisiones, ni por los parlamentarios. Por ende, no sé bien a qué se refieren con esto de un acuerdo, pero claramente en esto no hemos tenido participación los parlamentarios".

"Desde ese punto de vista, es un acuerdo que tiene muchas limitaciones y que va a encontrar dificultades en las distintas bancadas y por supuesto también en el debate de las comisiones", enfatizó Cifuentes.

En tanto, el diputado y miembro de la misma instancia, Miguel Mellado (RN), señaló que "tanto en tanto el Gobierno saca titulares muy bonitos, tiempo atrás sacó un gabinete pro crecimiento, pro empleo, pro de todo, y no ha pasado nada. Terminó y ahora va a dar otro titular bonito, que dice que va a haber un fast track económico".

"La verdad es que nosotros en el Parlamento no somos los culpables de la ineficiencia del Gobierno. Este fast track se lo dijimos claro al Gobierno: vamos a evaluar en su mérito cada una de las leyes que coloque, (y) si son buenas para Chile, obviamente que la vamos a aprobar, y las vamos a tratar de mejorar", agregó el parlamentario.

"Es decir, de buenas a primeras, que 13 o 14, no sé cuántas leyes va a colocar. ¿Es buena porque el Gobierno cerró un acuerdo? no señor", complementó.

PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS CRITICAN EL ÁNIMO DE LA OPOSICIÓN

Distintos parlamentarios oficialistas han valorado el acuerdo y entregaron algunas observaciones a la medida, pero criticaron el ánimo que ha tenido la oposición al respecto.

"El crecimiento económico es una de las prioridades para el Gobierno, pero este debe estar acompañado de medidas que impliquen mayor justicia social, derecho para los trabajadores y cuidado del medioambiente", manifestó el diputado Daniel Melo (PS).

En esa línea, el parlamentario socialista planteó que "se debe sortear el escenario de obstrucción que ha planteado la derecha en la agenda legislativa. Los socialistas siempre estaremos disponibles para aportar en construir acuerdos que impliquen el avance, por ejemplo, del pacto fiscal y de la mejora de las pensiones".

En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) expresó que la medida es "una agenda ambiciosa y necesaria para dinamizar la economía", pero matizó en que "echo de menos un cambio al impuesto a la renta para que los poderosos puedan contribuir a financiar las necesidades del país".

La Comisión de Hacienda sesionará el próximo martes 14 y miércoles 15 de mayo desde las 15:00 horas.

Además, el Gobierno presentará -dentro de los próximos 30 días- dos nuevas medidas en el Congreso, las que se incluirán dentro del fast track económico.