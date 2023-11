Una risa de la ministra del Interior, Carolina Tohá, indignó al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, el diputado Andrés Longton (RN), en medio de la tensa discusión de las observaciones realizadas por el Presidente Gabriel Boric al proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles. "Le pido un poquito más de respeto, porque yo no me río cuando usted habla", le dijo el parlamentario a la secretaria de Estado, que, a su vez, explicó: "A veces me río porque veo aquí una cantidad de malas intenciones que se le adjudican al Gobierno". Luego, el legislador cargó contra el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien lo reprochó "ser muy hostil" con Tohá. "Le agradecería que, si viene en otra ocasión a esta comisión, trate de aportar un poco más de lo que ha hecho hasta ahora", fustigó Longton.

