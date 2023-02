Chile pasó de ser una democracia "defectuosa" a una "plena", según ranking mundial

La Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU) dio a conocer el Índice de Democracia 2022, en el cual Chile vuelve a ser una "democracia plena" tras haber sido catalogada como una "democracia defectuosa" hace un año atrás.

Hace un año, cuando se publicó el ranking del año 2021, Chile se encontraba en el lugar 25 tras una baja de ocho puestos, y con España eran los únicos países que habían retrocedido de "democracias plenas" a "defectuosas". La situación en nuestro país se explicaba en aquel entonces como una "consecuencia de los bajos niveles de confianza en el gobierno, la baja participación electoral en las elecciones recientes (presidenciales del 2021) y la profundización de la polarización política", además de los "disturbios sociales".

Ahora, Chile subió seis puntos y aparece en el lugar 19 en el ranking mundial.

Según el informe, el proceso constitucional que, pese a ser rechazado "por un enorme margen" y siendo una "derrota devastadoras para la izquierda política" y para el Presidente Boric, éste último "se acercó al centro político, lo que ha contribuido a reducir los altos niveles de polarización política que existían anteriormente".

Además, puntualizaron que se acordó un nuevo proceso constitucional que "corrige los fallos en el diseño institucional del primer proceso y define normas que no pueden cambiarse en el nuevo proceso de reforma constitucional, que la gran mayoría de los chilenos apoya".

🌍🗳️ - Latest edition of @TheEIU Democracy Index is out today

🇹🇭 Thailand registers biggest score improvement

🇨🇱🇫🇷🇪🇸 Chile, France, Spain reclassified as full democracies

🇷🇺 Russia records biggest drop in score, falling close to bottom of ranking (146 out of 167)#DemocracyIndex pic.twitter.com/l4Z31EVke1