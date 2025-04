Coloma: Con republicanos y libertarios tenemos más similitudes que diferencias

El diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, admitió que entre Chile Vamos y la extrema derecha, particularmente el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, existen más similitudes que diferencias.

"Ideológicamente, tenemos más similitudes de las que se pretende hacer ver. Creo que muchas veces, se pretende instalar más diferencias que otra cosa", apuntó en El Diario de Cooperativa, ya que "cuando uno analiza las votaciones en el Parlamento, el 90% de las veces votamos igual con Johannes Kaiser. Eso es una realidad".

No obstante, "creo que hay una forma quizás de enfrentar algunos temas en particular que nos diferencia: yo sí creo en el plan de vacunación, que ha sido exitoso en nuestro país; yo sí creo en el cambio climático, que se está viviendo en nuestro país", planteó el gremialista, en alusión a cuestionamientos expresados por el diputado libertario.

Al mismo tiempo, consideró que "hay temas, como en materia de seguridad, donde hay que ser capaces de sentarse a conversar. Así fue que logramos, por ejemplo, sacar adelante la Ley Naín-Retamal, incluso con los votos en contra de los propios Republicanos".

"Hay cosas en las que hay que sentarse a conversar para irlas sacando, y creo que esa es la principal diferencia, porque si hay algo que ha quedado demostrado, es que gobernar -sobre todo cuando uno no tiene mayoría en el Parlamento- es cada vez más complejo", enfatizó el diputado.

"Es bien insólito que acusen improvisación"

En cuanto a las críticas que recibió su candidata presidencial, Evelyn Matthei, tras abandonar la idea de hacer primarias en Chile Vamos, Coloma subrayó que "la falta de liderazgo de quienes no fueron capaces de sumarse a una primaria de oposición es mucho más grave. Uno puede convocar, depende de las otras personas aceptar o no la convocatoria a la que son llamados".

Consultado precisamente por la reacción de Republicanos, fustigó que "me parece bien insólito que acusen improvisación porque no hubo primarias a las que ellos no quisieron asistir. Es bien increíble la vuelta que se pretende dar a esta situación".

"Hicimos todo lo posible, no estuvieron disponibles a la primaria, lo lamentamos, y no se trata de intentar echar la culpa a una u otra persona: es simplemente transparentar dónde estuvo la responsabilidad de no poder tener primarias de la oposición", acotó.

Si bien reconoció que la ultraderecha nunca quiso pactar con Chile Vamos, el gremialista añadió que "también es cierto que en política uno puede reflexionar respecto de decisiones que son tácticas, estratégicas, como puede ser una primaria, pensando en que la unidad de la oposición era el camino para poder derrotar, prácticamente con total certeza, no sólo al Gobierno en primera vuelta, sino que además tener mayoría parlamentaria, cuestión que nunca hemos tenido".