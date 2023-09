Diputado Alessandri: "Evelyn Matthei ya es nuestra candidata presidencial"

El diputado Jorge Alessandri adelantó este martes que la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sería la candidata presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y aseguró que en Chile Vamos existe consenso.

En entrevista con El Mercurio, el parlamentario afirmó que para las próximas elecciones presidenciales 2025, "Evelyn Matthei ya es nuestra candidata" y reparó en que "me sorprende, además, el consenso que hay en Chile Vamos".

"Es una figura que nosotros tenemos que cuidar, que tiene una tremenda trayectoria y experiencia para guiar a Chile en momentos complicados. Terminará siendo no solo nuestra candidata, sino que de un sector mucho más amplio que Chile Vamos, porque tiene la capacidad de tender puentes hacia el centro y hacia el mundo republicano si es que no está el candidatos de ellos en el voto", afirmó.

Sin embargo, tampoco cierra las puertas para una primaria de la coalición. "Si ayuda a llegar más limpio a la primera vuelta, hay que estar dispuesto; si ayuda a calentar motores para la parlamentaria, hay que estar dispuesto", manifestó.

Asimismo, el parlamentario señaló que tiene los ojos puestos en las elecciones municipales del próximo año, en la que espera que la derecha haga una campaña en conjunto: "La municipal siempre ha sido un termómetro de lo que pasa al año siguiente, por eso esta importante llegar unidos desde republicanos hacia el centro para llevar a los mejores candidatos de cada comuna, para dar una señal de lo que pase un año después".

Bajo lo mismo, Alessandri destacó que los diálogos con republicanos "van por buen camino" para una eventual pacto por omisión y afirmó que están trabajando coordinados en el Congreso. "Tratamos de coordinarnos para tener más influencia y peso en las reformas, pero también empezar a calentar motores para una municipal".

REFORMAS

Al respecto de los avances de la reforma previsional y el pacto fiscal, el parlamentario de oposición señaló que "por responsabilidad política, vamos a tener que imponer el ánimo y trabajar en buenas reformas para Chile: pensiones, en desestimar una tributaria mala para el país y avanzar en el fast track de seguridad, que a mi juicio, es la prioridad número uno".

En específico, sobre la reforma de pensiones, apuntó a que "podemos ceder en muchos ámbitos, pero no en el 6%. Estamos dispuestos a ceder en cómo la industria te cobra, en si es por el saldo o por mes cada vez que te cobra el sueldo; en si tienen que cobrarte comisión cuando haya pérdidas. Nosotros creemos que no, si un año tu AFP perdió plata, que no te cobre, pero lo más importante es cómo logramos que el 30% que no cotice lo haga".

"En eso estamos al debe, tanto el oficialismo como la oposición; ambos lados estamos hablando de una reforma para el siglo pasado", aseveró.