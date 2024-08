"Expresión desafortunada": Mañalich se arrepiente de alusión a embarazos de Cariola y Vallejo

El exministro de Salud Jaime Mañalich se retractó de sus polémicas declaraciones en las que insinuó un aprovechamiento político de las militantes comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola al quedar embarazadas de manera simultánea.

Durante la mencionada entrevista, el otrora secretario de Estado sostuvo que "al ser en simultáneo, a mí me hace pensar que los embarazos de ellas no son accidentales, que ellas tomaron la decisión de quedar embarazadas", aludiendo a que vieron una presunta oportunidad de "guardar energía para una próxima oportunidad" en la política.

Las declaraciones provocaron un profundo rechazo por parte del Presidente Gabriel Boric, distintos personeros de Gobierno e incluso desde su mismo sector político.

En conversación con Meganoticias, Mañalich puntualizo este sábado que "en la semana di una entrevista a Biobío Investiga, una entrevista larga de carácter político, y en esa entrevista creo que deslicé una expresión desafortunada, de la que me arrepiento".

"No le echo la culpa al empedrado de que me interpretaron mal, nada de eso, sino que, efectivamente creo que ahí hay una cosa indebida. Además, para una persona como yo, que no tiene un carácter machista y que, al contrario, ha luchado continuamente por los derechos de la mujer", manifestó.

Posteriormente, en su cuenta de X, Mañalich afirmó que "mi declaración a BioBío Investiga fue un error. Error mío".

Matthei también criticó la declaración

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), también condenó las expresiones del exministro: "No estoy de acuerdo con ninguna de las palabras que emitió el exministro Jaime Mañalich. La maternidad es una de las cosas más sagradas y más maravillosas de la vida".

"Les deseo lo mejor a las futuras madres", expresó la jefa municipal al aludido canal televisivo.