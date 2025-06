Matthei desdramatizó cambio en su gabinete: "Mi campaña está recién empezando"

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, desdramatizó el cambio en su gabinete este martes y apuntó a que su campaña está "recién empezando".

Durante la jornada pasada, se anunció que Carol Vargas, administradora municipal durante la alcaldía de Matthei en Providencia, asumió el cargo de jefa de gabinete, reemplazando al periodista Cristián Torres.

El cambio llega justo después de los resultados favorables para su contendor José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, en las encuestas, que ha generado movimiento en la derecha.

No obstante, Matthei señaló que "mi campaña está recién empezando, la inscribimos la semana pasada, estamos recién terminando de tener los equipos y por lo tanto no me cabe duda alguna que vamos a andar muy bien".

"Nosotros vamos a seguir mostrando todas nuestras propuestas, todos nuestros equipos en terreno, como lo estamos haciendo ahora. El equipo está creciendo y el único cambio que va a haber es que vamos a estar mucho más volcados en el terreno como lo estamos haciendo ahora", sostuvo.

La alcaldesa llegó con su nueva jefa de gabinete hasta San Miguel para presentar sus medidas anticorrupción, de las que destacó: aumentar el control de las licencias médicas y bajar el ausentismo en el Estado; reducir las compras del gobierno central; recortar asesores, y limitar contrataciones en sector público.

En la instancia, también aprovechó de referirse al debate sobre el Frente Amplio y el estallido social, tras los dichos de Óscar Landerretche, quien sostuvo que le gustaría que en un eventual nuevo gobierno de derecha, la colectividad no quiera "convertir el país en un maldito infierno".

Al respecto, la candidata de Chile Vamos señaló que "claramente hay sectores políticas que tienen que darse cuenta de su actuación durante toda esa época, como bien lo señaló Óscar Landerretche".