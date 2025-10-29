Matthei endurece tono tras apoyo a Paulsen: "Vamos a decir todo lo que pensamos de este Gobierno"
La abanderada de Chile Vamos volvió a apoyar la arremetida iniciada por su jefe de campaña, quien ayer calificó a la actual administración como "un Gobierno de atorrantes".
"Estamos cansados del mal Gobierno. Y como somos una coalición amplia, cada uno puede ponerle la palabra que quiera", manifestó durante una actividad en Arica.
"Estamos cansados de la intervención del Presidente Boric (en la elección presidencial), que se mete una y otra vez en lo que no le corresponde", expresó Matthei.