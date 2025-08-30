Matthei insiste en no modificar la reforma de pensiones: "Nos demoramos más de 10 años"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI), reiteró su rechazo a modificar la reforma de pensiones, en medio de una semana marcada por la discusión previsional.

En conversación con el medio magallánico El Pingüino, la abanderada gremialista declaró: "Nos demoramos más de 10 años en llegar a una ley de pensiones. Y resulta que ahora un extremo lo quiere desarmar y el otro extremo también lo quiere desarmar".

"Y yo digo: no po', si ya llegamos a un acuerdo. Mantengamos ese acuerdo y vamos a otros problemas que tenemos que solucionar, como las listas de espera, la gente que se está muriendo de cáncer porque no está recibiendo un tratamiento, los problemas de conectividad en Magallanes. Vamos arreglando los problemas que todavía nos quedan y no desarmemos los problemas que ya arreglamos", complementó la exalcaldesa de Providencia.

Chile necesita avances concretos. La seguridad es nuestra prioridad 1, pero también debemos combatir el desempleo, creando un millón de empleos y reducir las listas de espera y terminar con las del cáncer.



No podemos darnos el lujo de retroceder. ¡Es hora de seguir adelante. Hay…

La polémica surgió a raíz de la propuesta "Chao préstamo al Estado" del candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano), uno de los puntos más controversiales de su programa de Gobierno: "Terminaremos con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, para lo cual lo sustituiremos por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado", detalla el punto 7 de su Eje económico.

Frente a la propuesta del abanderado republicano, Matthei afirmó -en un debate organizado por Icare- que "seguir jugando con un tema que nos costó 10 años para llegar a un acuerdo, que finalmente se llegó a un acuerdo bastante amplio, a mí no me parece".

Respecto a otros desafíos en el horizonte, la candidata de Chile Vamos profundizó en la necesidad de fortalecer la gestión del Estado y evitar la improvisación: "Todo el mundo cree que basta con decir 'voy a hacer esto y lo otro' y que la gente crea que tú lo vas a hacer. Y no pues, tú tienes que saber cómo hacerlo, tienes que tener equipos, además, que conozcan cómo funciona el Estado", indicó.

"Porque si no, va a pasar lo mismo que con este Gobierno. Este Gobierno llegó a improvisar. Yo no voy a decir que probablemente tenían súper buenas intenciones, no me voy a meter ahí. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho", agregó la candidata.