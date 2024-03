Municipales: Chile Vamos espera una solución "institucional" ante aspiración de Cubillos

La aspiración de la exministra Marcela Cubillos de emprender una candidatura independiente a la alcaldía de Las Condes, en desmedro de una reelección de la actual jefa comunal, Daniela Peñaloza (UDI), sigue complicando a Chile Vamos.

A pesar de que dirigentes del gremialismo -su antiguo partido- respaldaron a Peñaloza y sugirieron a Cubillos postular en otra comuna, la también exconvencional se encuentra haciendo campaña para que vecinos sin militancia política patrocinen su opción a través del Servel.

"Es un tema que tenemos en permanente evaluación", comentó el diputado UDI Henry Leal, al tiempo que lamentó que "está centrado en Las Condes, cuando tenemos más de 300 comunas en Chile que tenemos que discutir, y por lo tanto, es un tema que lo resolverán nuestras instancias partidarias".

El parlamentario subrayó que "dentro de Chile Vamos, lo que queremos es unidad en todo Chile: un solo candidato a alcalde, un solo candidato a gobernador, y eso es lo que estamos empujando no solamente desde la bancada, sino que también en la comisión política".

Tal como lo expresó la directiva UDI en la víspera, añadió que "Marcela Cubillos es una tremenda figura, reconocida y querida por nosotros, y donde sea que esté, haría un buen desempeño".

Obsesión de mesa UDI por exportar candidatos desde tres comunas al resto de Chile no tiene nada que ver con la pega que hacía antes la @udipopular y que hoy empiezan a hacer de nuevo las @nngg_udi de potenciar liderazgos locales. Ese es el camino, no la “repartija” centralizada. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) March 13, 2024

Coincidió con Leal la vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón: "Marcela Cubillos claramente es un tremendo aporte; tiene un gran liderazgo, es muy conocida, pero hay que tener claro que hay un calendario. Entre marzo y abril es el tiempo de las definiciones de las candidaturas municipales, y estamos trabajando para que esto se resuelva lo más institucionalmente posible".

"Entonces, recordar siempre que nuestro objetivo es llevar un solo candidato de toda la oposición en las más de 200 comunas donde hay un alcalde de izquierda, y es ahí donde están instalados nuestros esfuerzos", cerró la diputada.

EL TRABAJO CON REPUBLICANOS

Considerando que la derecha en su conjunto se propone derrocar alcaldías oficialistas en octubre, la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, señaló que "tenemos que coordinarnos con el resto de los partidos del sector, y ese trabajo lo estamos haciendo de manera armónica y constructiva, pensando especialmente en aquellas comunas donde tenemos que derrotar a la izquierda radical, donde las actuales administraciones le han hecho tanto daño a los chilenos".

"Más allá de una comuna en particular, nuestra disposición siempre ha sido poner al país por delante", agregó la exconstituyente, acotando que "seguimos trabajando para identificar y proponer los mejores nombres a alcaldes, gobernadores, concejales y cores".

OFICIALISMO DESTACA AVANCES

Por su parte, los secretarios generales del oficialismo abordaron las municipales nuevamente este martes, en la sede del Partido Socialista, asegurando al cierre del encuentro que las negociaciones marchan bien.

"Hay varias comunas en las que ya tenemos acuerdo; no las vamos a decir ahora porque las tenemos que poner en conocimiento del comité político, de los presidentes de partido. Vamos haciendo camino al andar, y creando las condiciones para que, de aquí a la primera semana de abril, podamos tener el pacto municipal", garantizó el secretario general del PS, Camilo Escalona.

En cuanto a la candidatura a la reelección del gobernador metropolitano, Claudio Orrego (exDC), que aún no precisa si competirá como independiente o dentro de este pacto, el otrora senador afirmó que "tenemos todo nuestro ánimo de incorporarlo" en la lista, pues "para nosotros, él es el mejor liderazgo que le podríamos presentar a la Región Metropolitana".

"Fue una jornada muy fructífera, y al menos nosotros como partido miramos de manera muy positiva como estamos avanzando en el marco del desafío principal, que es unidad de todo el bloque oficialista, sumada la Democracia Cristiana, para ofrecer a los chilenos y chilenas las mejores candidaturas, y los mejores alcaldes y alcaldesas para enfrentar el desafío de la seguridad, entre otras materias", comentó su par del Partido Comunista, Bárbara Figueroa.

Consultada respecto a lo que se viene en las presidenciales de 2025, la exembajadora se limitó a señalar que tal discusión no es prioritaria: "No nos vamos a pronunciar sobre un debate que no es el de la coyuntura. Hoy estamos en un desafío para enfrentar los temas contingentes", remató.

Finalmente, la secretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses, relevó que "estamos cerrando una jornada larga de trabajo pero muy provechosa, en la que hemos avanzado en la unidad que nos hemos propuesto desde el día uno. Creemos que no es un buen día para la derecha, porque hemos conseguido bastante unidad y bastantes acuerdos".