Municipales: Chile Vamos sigue negociando pese a impaciencia de Amarillos y Demócratas

En medio de la impaciencia de Amarillos, Demócratas y del Partido Republicano, Chile Vamos sigue afinando las negociaciones para definir a sus candidatos para las elecciones municipales y regionales de octubre.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó que "estamos conversando harto, tenemos la mejor disposición entre nosotros y de cara también a la conversación que tiene que darse con Demócratas, Amarillos, Republicanos, el Partido Social Cristiano y hartos actores con los que tenemos mucha conversación pendiente".

"Para eso hay que tomar decisiones, hay que confirmar candidatos, decisiones que muchas veces son dolorosas, que tienen que ver con bajar candidatos, pero en eso estamos", sostuvo.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) replicó que "vamos a competir, sin duda, si es necesario también con Chile Vamos. De hecho, en muchas regiones estamos llevando candidatos también y no veo mayor drama. Si podemos apoyar a figuras de Chile Vamos porque están en la misma línea y nosotros no tenemos candidatos, probablemente lo vamos a hacer".

Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, recordó que "nosotros tenemos un acuerdo con Demócratas y de ese acuerdo, que es centrodemocrático, significa que estamos trabajando para tener concejales y alcaldes del centro. Ahora bien, naturalmente hay lugares donde son emblemáticos, que hay que recuperar, por ejemplo Santiago, y hay muchas comunas como esa en las que tenemos que unirnos para sacar a los malos alcaldes, que son fundamentalmente de gobierno".

OFICIALISMO DESMIENTE QUIEBRE

En el oficialismo aún hay dudas sobre los candidatos al gobierno regional y se ha deslizado que el Partido Comunista podría llevar un candidato propio en la Región Metropolitana ante la falta de definiciones.

Sin embargo, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, dijo que "no se ha roto nada, se va a iniciar la conversación la próxima semana. No se puede romper lo que no ha comenzado, ustedes quieren establecer diferencias antes de que la negociación comience, así que no hay que ponerse nerviosos".

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, manifestó que "esperamos que quizás no sea un acuerdo perfecto, pero logremos un espacio de acuerdo, porque los gobiernos regionales y los gobiernos locales son muy relevantes. Nuestro compromiso es con el pacto Contigo Chile Mejor, todavía tenemos tiempo, cada vez menos".