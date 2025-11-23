Schalper no descarta que Chile Vamos tenga negociaciones parlamentarias con el PDG

El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper no descartó que su sector pueda tener negociaciones parlamentarias con el Partido de la Gente (PDG) como una forma de rescatar los votos de Franco Parisi.

En entrevista con Canal 13, al ser consultado si podrían existir negociaciones parlamentarias con el PDG, el parlamentario aseguró que su coalición debe "entrar en diálogo con las distintas fuerzas políticas y hablarles de cosas que a esta altura son de sentido común. ¿Me va a decir que alguien en su casa se va a oponer a establecer el ingreso ilegal como un delito? ¿O restablecer penas a menores de edad?".

Y agregó que "tenemos que conversar con todas las fuerzas que se sientan de oposición a este Gobierno y entender que tenemos que construir un gobierno que haga frente a la emergencia con la que vamos a heredar de este pésimo gobierno... uno de unidad y de estabilización. Si vamos a discutir de los máximos, no vamos a llegar a ninguna parte. Lo importante es que el foco debe ser tener un triunfo holgado".

El diputado destacó que "siete de cada 10 chilenos optaron por el cambio (...) es evidente que Chile Vamos perdió", sin embargo, afirmó que "la candidata de la izquierda (Jeannette Jara) perdió más, obtuvo una votación por debajo de lo que ellos mismos se habían fijado como piso".

Pese al mal resultado presidencial, Schalper destacó que "Chile Vamos hoy tiene 16 senadores, lo que es 1/3 del Senado; y más de 30 diputados, por lo que va a ser una fuerza muy relevante. Nuestra distancia con Republicanos, si uno se pone frío, no supera el 2%, sin contar la tremenda fuerza municipal que tenemos. Hay que empezar a pensar cómo proyectamos esto hacia adelante, con más profesionalismo, más trabajo territorial, una identidad política más clara", remató.