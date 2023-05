Alihuen Antileo desecha la plurinacional, pero promoverá escaños indígenas para el Congreso

Alihuen Antileo, el único representante electo de los pueblos indígenas en el Consejo Constitucional, anticipó que planteará la participación en el Congreso mediante escaños reservados y descartó abrir un debate en torno a un Estado Plurinacional.

Antileo, quien obtuvo más de 160 mil votos, señaló a La Tercera que "tuvimos los resultados que queríamos, pero no pensamos que sería una votación tan masiva, estuvimos a poco de haber quedado los dos candidatos indígenas" junto a Julio Marileo, que obtuvo 145 mil sufragios. "La vez pasada, habiendo 90 candidatos y a pesar de que se elegían 17 escaños, hubo alrededor de 260 mil votos por ellos y ahora los dos sumamos más de 300 mil", añadió.

Al ser consultado sobre cómo enfrenta la posición de ser el único representante indíena, el fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) expresó que "vamos a hacer propuestas que tengan un apoyo transversal", dialogando "con todos los sectores y haremos un esfuerzo de convencimiento. Y pensamos que lo vamos a lograr".

Además, respecto al triunfo del Partido Republicano, dijo que "formamos parte de un mismo país, ellos legítimamente tienen una visión política y, por lo tanto, tendrán que escuchar nuestras demandas y en función de eso veremos cómo se plantea todo (...) Si bien ellos son poseedores de un importante triunfo electoral, también apelo a que tengan la madurez para entender que el tema indígena es un asunto postergado por décadas".

"No dialogar con republicanos es algo absolutamente fuera de nuestro enfoque. Nos eligieron para dialogar, no para atrincherarnos en una postura y eso se aprendió desde la primera Convención, donde hubo resultado cero", recalcó el licenciado en Ciencias Jurídicas.

SUS PROPUESTAS

Sobre los puntos fundamentales que espera consagrar, indicó que buscará lograr un "reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que también se reconozcan determinados derechos colectivos, como la revitalización de nuestras lenguas, de nuestra historia y de nuestras culturas", como también lograr "mayores grados de participación en aquellas instancias donde se deciden políticas públicas".

En esta línea, anticipó que planteará la participación en el Congreso mediante escaños reservados, una discusión que estuvo presente en el proceso anterior, pero descartó abrir un debate en torno a un Estado Plurinacional.

"No vamos a hacer de esto un ejercicio retórico ni simbólico. Nosotros vamos a obtener resultados. Y como no vamos a obtener resultados con esos planteamientos, simplemente no los vamos a exponer. No nos parece que haya piso político y, por otra parte, ya están delimitados los bordes constitucionales", ahondó.

CRÍTICAS A LA CONVENCIÓN Y A ELISA LONCON

Antileo adelantó que planteará "cuatro o cinco aspectos que haremos en el Consejo. En la primera Convención se plantearon 50 artículos, o sea, más que lo que estipula la Constitución boliviana o ecuatoriana, que cuentan con un 50 o 60% de población indígena" por lo que, a su juicio, "eso no tiene un sustento social".

Finalmente, se refirió al rol de Elisa Loncon en el proceso anterior como presidenta de la Convención los primeros seis meses: "Como gesto simbólico es algo que, en su momento reconocimos y valoramos. Luego de 220 años de negación de las demandas de los pueblos indígenas, ver a nuestra hermana fue motivo de expectativa, de una mirada tolerante e inclusiva", sostuvo en declaraciones a El Mercurio.

Sin embargo, fustigó que "transcurrido su período, y el posterior rechazo de la propuesta, nos parece que no cumplió el objetivo principal de ir a una Convención Constitucional para establecer derechos".