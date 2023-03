Avanza el trabajo de la Comisión de Expertos: Esta semana se votan las indicaciones al índice de 14 capítulos

La Comisión de Expertos votará esta semana las indicaciones a la propuesta del índice que contiene un total de 14 capítulos, que servirá como estructura al texto constitucional.

Los 14 capítulos son:

Fundamentos del orden constitucional. Derechos fundamentales, libertades, garantías y deberes constitucionales. Congreso Nacional. Gobierno y Administración del Estado. Gobierno y Administración del Estado descentralizado. Poder Judicial. Representación política y participación. Corte Constitucional. Ministerio Público. Justicia electoral y Servicio Electoral. Contraloría General de la República. Banco Central. Procedimientos de cambio constitucional. Disposiciones transitorias.

Los comisionados podrán ingresar indicaciones hasta el lunes a los capítulos presentados, pero con un mínimo de cinco firmas. Las indicaciones deben ser aprobadas por 14 de los 24 expertos.

El vicepresidente de la Comisión, Sebastián Soto (Evópoli), explicó que "la estructura que se ha presentado y que se aprobará el miércoles es un puntapié inicial, no es una camisa de fuerza. Lo que permite es ordenar la discusión que sigue, pero no define todavía los contenidos, que se empezarán a discutir en las próximas semanas".

"Por eso la estructura aprobada sólo es de ordenación más que una que define contenidos para la eventual Constitución. Creo que el proceso enfrenta grandes desafíos, tal vez el principal es poder proponer la mejor constitución posible con el mayor consenso posible", añadió el parlamentario.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La comisionada Magaly Fuenzalida (FRVS) comentó que "la participación ciudadana está en manos de las universidades y se va a poder hacer a partir del anteproyecto. Van a poder referirse al documento propiamente tal, criticarlo, comentar sobre lo que falta, proponer, indicaciones".

"Y eso me parece súper bueno porque vamos a tener un insumo de la participación ciudadana concreta, con los puntos claros sobre lo que les gusta y lo que no les gusta y no sobre la utopía o la idea general que podemos tener de una constitución", añadió la experta.

El proceso estará a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana, que estableció cuatro mecanismos: Iniciativa popular de norma, audiencias públicas, diálogos abiertos y consultas ciudadanas, las cuales se deben aplicar desde ahora en la comisión experta.

Desde las candidaturas de este nuevo consejo constitucional, Yerko Ljubetic (CS) manifestó que "el proceso tiene una dificultad adicional. Nos hemos encontrado y creo que eso ha ocurrido con todos los demás candidatos de que hay todavía un bajo nivel de información y, por lo tanto, un bajo nivel de motivación para participar en un proceso tan importante como este".

"Entonces creo que eso nos impone un desafío importante a todas las candidaturas de convertir los procesos de campaña en procesos que motiven, que involucren. Además, es nuestra intención como candidatura de aprovechar y maximizar las posibilidades de participación durante el proceso constituyente a través de los mecanismos que ya están dispuestos", complementó.

Para seguir el trabajo y las iniciativas de la Secretaría de Participación Ciudadana están los canales oficiales de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y en www.diarioconstitucional.cl.