Bachelet planteó al Consejo su preocupación por el riesgo de retroceder en paridad y aborto

La expresidenta Michelle Bachelet asistió este lunes a la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional, donde enfatizó la importancia de aquellos derechos ganados por las mujeres en nuestro país, como la ley de aborto en tres causales y la paridad.

"A mí en particular me preocupan las enmiendas que tienen que ver con terminar con la paridad, y también con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Yo creo que en materia de mujer no debiera haber retroceso", recalcó la exmandataria.

Bachelet precisó que "las mujeres son las que deben tomar sus propias decisiones. Las mujeres tienen el derecho a decidir si quieren tener hijos o no, el número de hijos, y lo que el Estado nunca puede hacer es imponerle una posición. Lo que el Estado tiene que hacer es ofrecer opciones para que las personas, según sus propias creencias, su religión, su vida, puedan tomar las mejores decisiones".

Respecto a la ley de aborto en tres causales, advirtió que, si se aprueban las enmiendas presentadas por el Partido Republicano, "puede haber la tentación rápidamente de tratar de considerarla inconstitucional".

En tanto, señaló que el fin de la paridad "sería visto como un retroceso".

"Haber tenido consejeros y comisionados paritarios y después cambiar en la Constitución para el resto de las formas de representación, creo que sería visto como un retroceso, señalado con el dedo. Lo que necesitamos es seguir mejorando respecto al rol de las mujeres en la toma de decisiones y representación popular", agregó.

En esta línea, sostuvo que "este es un país que está siendo mirado con mucho interés, este proceso constituyente, y donde la paridad al elegir a quienes han sido los representante ha sido clave y ha sido valorado internacionalmente, sería un retroceso no solo nacional interno, sino también internacional".

"SI FUERA ALGO PARECIDO AL ANTEPROYECTO, VOTARÍA A FAVOR"

La exjefa de Estado se refirió también a la propuesta elaborada por la Comisión de Expertos: "No sé cuántos chilenos se van a leer el proyecto que salga de acá, pero yo, si fuera algo parecido a esto, votaría a favor", valorando que en dicha instancia "se hizo un esfuerzo grande".

Asimismo, les dijo a los consejeros que "es de la mayor relevancia entregar a Chile la posibilidad de reencontrarse y dar un curso institucional, pacífico, con reglas claras a sus conflictos (...) Para eso es esencial enfocarse en lo que nos une y no en posiciones personales ni partidarias, porque la Constitución debe ser un marco en que quepamos todos y todas".

Además, reflexionó que "hay gente que ya, sin conocer siquiera lo que va a salir, dice que va a votar en contra. Ustedes van a tener que colocarse en el rol de pensar que para ninguno de ustedes -que pueden tener miradas de futuro legítimas- sería una buena señal que no fueran capaces de ponerse de acuerdo, o que sacaran una Constitución con ciertas ideas que no representan a todos. Es un dilema político".

Al finalizar su alocución, la expresidenta hizo un llamado a la ciudadanía a participar "en informarse, estudiar, para que luego, cuando termine este proceso y haya un referéndum, puedan decidir en conciencia y en conocimiento. No es fácil, pero se puede, y espero que podamos tener una nueva Constitución que a todos nos represente".

El presidente de la Comisión de Sistema Político, Edmundo Eluchans (UDI), valoró la visita de la exmandataria y resaltó que "insistió en una cuestión que yo creo que tiene razón: ella dijo 'mire, la Constitución no tiene que ser un traje a la medida de nadie, si la Constitución me queda perfecta a mí, probablemente no le quede perfecta a ella', y con eso que grafico las distintas opiniones ciudadanas que hay. Por eso que la Constitución no debe caer en extremados detalles, son el rayado de cancha institucional. Yo creo que esa es una mirada razonable y que yo comparto".

Michelle Bachelet se suma a Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, quienes las últimas semanas también participaron de la misma instancia. Sólo faltaría la presencia de Eduardo Frei, sin embargo, aún no se confirma su asistencia.

SIGUEN LAS NEGOCIACIONES ENTRE LOS CONSEJEROS

En otros temas, sigue avanzando el proceso de negociación de las enmiendas, y en su segunda reunión la mesa coordinadora -que integran dos representantes de cada bancada- acordó cinco criterios de discusión. Primero, que el objetivo de la mesa es llegar a un acuerdo transversal, más allá de las mayorías y minorías políticas.

En segundo lugar, se establece que todo tema será abordado considerando el texto emanado de la Comisión Experta, así como las 12 bases institucionales se considerarán tanto las enmiendas como las iniciativas populares de norma. Además, se acordó que se tendrá presente para el debate la discusión actual de los temas en el Congreso, que hasta la Corte Suprema no emita pronunciamiento, se postergará la conversación sobre los nuevos capítulos y que se procurará recurrir a procedimientos que simplifiquen la opción de acuerdos.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Silva, indicó que "directrices, que me gusta decirlo así, explicitan el principio fundamental que es que todos estamos allí de buena fe buscando los mayores espacios de acuerdo". Mientras que su par del Partido Socialista, Alejandro Köhler, sostuvo que "es el inicio de un proceso hoy día con bases mucho más sólidas, lo importante es que se destraba y se le da forma a un proceso que va más allá de la conversación, que abre las puertas para una negociación política que, esperamos, salga bien para Chile"-