Carolina Leitao: Si bien triunfó una opción, nadie ganó nada

La alcaldesa Carolina Leitao (DC), quien fue vocera de campaña del En Contra de cara al plebiscito de salida, coincidió con otros actores que apoyaron esa alternativa en cuanto a que el resultado de ayer no implica una victoria para la centroizquierda.

"Todos entendemos que si bien hay un triunfo de una opción, nadie ganó nada, porque en la práctica, fue el fracaso de un proceso político que no fue capaz de llegar a acuerdos, y finalmente, de no anteponer los acuerdos", planteó en Lo que Queda del Día de Cooperativa, admitiendo que la fallida propuesta de la Convención Constitucional "debió enseñarnos que la gente no quiere ni quería un texto de un solo sector, que estuviese sólo impuesto por la mayoría".

En ese sentido, "claro que hay cierta desazón, sobre todo en el caso nuestro", acotó, refiriéndose a la Asociación Chilena de Municipalidades que preside, pues "los alcaldes propusimos el tema constitucional cuando nuestro país estaba en plena crisis social y política (para darle) una salida institucional, algo que además se venía trabajando desde antes, en el gobierno de Bachelet".

"Claro que nos duele que no haya sido posible avanzar en temas tan relevantes, y poder modernizar, democratizar un texto constitucional que entendíamos que podía avanzar en muchas materias. Lo que celebramos de alguna manera, lo que podríamos decir que es un logro, es no haber aprobado un texto que nos iba a poner en riesgo, que haría retroceder en muchos de los avances, que nos iba a impedir avanzar en muchas de las cosas en las que queremos avanzar, y en ese sentido estamos satisfechos, pero nadie podría estar eufórico con un resultado que viene de dos fracasos", enfatizó la jefa comunal de Peñalolén.

Considerando que el Ejecutivo y el oficialismo se comprometieron a no abrir otro proceso similar al menos por el resto del mandato de Gabriel Boric, Leitao relevó que "si este país tiene un problema relevante que hay que resolver, y que requiere de un cambio constitucional, no tengo ninguna duda de que algún día alguien lo va a proponer, ya sea en un programa de Gobierno, en un clima de acuerdos".

"Lo más importante es que el proceso constitucional como tal, como lo vivimos hasta ahora, eso ya no está y se cerró, pero las necesidades de las personas, lo que hoy están pidiendo -pensiones, salud, seguridad y otros-, no se cierran por decreto, eso sería absurdo. La gente yo creo que tampoco entiende eso cuando se dice que se cierra el proceso constitucional", aseguró.