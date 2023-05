Comisión Experta votó capítulo relativo al Congreso: Se aprobó tener dos cámaras y el umbral del 5%

El Pleno de la Comisión Experta debate y vota el capítulo IV acerca del Congreso Nacional, que ya definió que tendrá una Cámara de Diputadas y Diputados y un Senado, que fue una de las discusiones que se dio en el proceso constituyente anterior.

El número de integrantes de cada Cámara será definido por ley, que además podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas; es decir, quedó definido en este anteproyecto que no habrá escaños reservados.

Respecto a las elecciones parlamentarias, se van a efectuar el cuarto domingo después de la primera vuelta presidencial que, hasta ahora, son simultáneas.

Otro punto relevante aprobado fue el umbral del 5% de votos válidamente emitidos a nivel nacional que se exigirá a los partidos políticos para tener un escaño en el Congreso. En caso contrario, también pueden ser electos si tienen ocho parlamentarios en la Cámara Baja y el Senado.

Pese a lo anterior, se votará una norma transitoria respecto a eso para que sea gradual en las próximas elecciones y se pida, por ejemplo, el 4% de los votos.

Además, se aprobó una norma "antidíscolos", esto quiere decir que si una o un parlamentario renuncia o es expulsado del partido político que lo presentó como candidato, éstos deberán cesar de sus funciones parlamentarias.

🗳️Comenzó a sesionar el pleno de la Comisión Experta, el que debate a esta hora el capítulo IV: Congreso Nacional.



Puedes seguir la transmisión en vivo en nuestro sitio web:

La comisionada Alejandra Krauss (DC) destacó "algunas normas que, a mi juicio, van en la línea correcta para hacer frente a los necesarios fortalecimientos que el sistema político con urgencia requería. Valoro y celebro que el artículo 52 de la propuesta contemple un mandato al legislador para que establezca obligaciones a los parlamentarios que integran una determinada bancada, así como las consecuencias de la renuncia a ellas".

"El trabajo legislativo supone una labor colectiva más que individual, y el sistema jurídico debe propiciar dicha característica", añadió.

PARIDAD DE GÉNERO

Sobre la paridad de género en el Congreso, se votará una norma transitoria que señala que debe haber una corrección si es que no se alcanza en la elección una composición del 60/40. Es decir, que ningún sexo supere el 60% o tenga menos del 40% por las próximas elecciones.

Esto no fue visto con buenos ojos desde la oposición, y la comisionada de la UDI Natalia González indicó que "se dice acá que las mujeres debemos estar representadas y por mujeres. A mí me parece que las mujeres debemos estar representadas al igual que lo hacen los hombres por quienes elegimos libremente para que así nos representen en nuestras ideas".

Mientras que Juan José Ossa (RN) sostuvo que "no me gusta el tono del debate de paridad cuando se indica a aquellos que no están a favor de estas normas como si se tratara de malas personas y de opresores. No me gusta, no me parece la forma de debatirlo, más allá de que naturalmente, tal como anticipaba, voy a aprobar y apoyar esta disposición".