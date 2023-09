Consejero RN: Hay que ser Yolanda Sultana para saber a quién beneficia la reducción de parlamentarios

El consejero Germán Becker (RN) reafirmó su postura de reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados, recalcando que en esto no hay forma de saber "a quién le iría mejor; no quiero decir que habría que ser Yolanda Sultana para saber más o menos cómo va a ser esto".

El pleno del Consejo Constitucional continúa la votación en particular de las propuestas de normas relativas al Capítulo IV Congreso Nacional. Una de ellas se trata de la rebaja de diputados y diputadas, que pasaría de los actuales 155 a 138.

Esta propuesta ha sido criticada desde el oficialismo, y el consejero Christian Suárez (PS) afirmó que lo que va a producir esto es la "reducción de asientos por distritos, y si dicha disminución se realiza en centros más densamente poblados, que es lo más probable que suceda, se aumenta la desproporción sobretodo en la Región Metropolitana, que ya está subrepresentada".

"La modificación de favorecer a las regiones fuera de la Región Metropolitana tiene un efecto que favorece a los partidos de derecha", añadió.

Por su parte, el consejero Becker respondió que "no queremos más políticos, pero sí queremos tener una mejor política, y a mí me parece que con 138 diputados sería bastante bueno".

Además, recalcó que "no hay ninguna forma de calcular a quién le iría mejor" si a la derecha o a la izquierda con un sistema con 138 parlamentarios. "No sé, no quiero decir que habría que ser Yolanda Sultana para saber más o menos cómo va a ser esto", agregó.

Entre lo ya aprobado está que cesará en sus funciones aquella o aquel parlamentario que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios violentos o que comprometa gravemente el honor, la seguridad pública y la seguridad de la Nación.

Como también se aprobó la pérdida del escaño de una o un parlamentario que renuncie al partido, pero no por la expulsión del partido.

La sesión continuará en horas de la tarde, donde se verá la paridad y la reducción de escaños.