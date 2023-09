Consejo: Autoridades locales podrán repostular si cambian de territorio

Con votos de la derecha, el pleno del Consejo Constitucional aprobó que autoridades locales y regionales puedan ir a la reelección si se cambian de territorio, norma que es parte del ya despachado capítulo 6 de la propuesta.

En concreto, el apartado sostiene que gobernadores regionales sólo podrán ser reelegidos sucesivamente por una vez, mientras que los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán serlo hasta dos veces. No obstante, esta regla no aplica en caso de que se presenten como candidatos en una comuna o región distinta.

Durante el debate, la comisionada experta Antonia Rivas (CS) indicó que esta norma "me llama la atención", pues surge "cuando se habla de probidad, de que no se quieren más políticos, o de que la política no le gusta a las personas".

"¿Cómo van a explicar a la ciudadanía cuando hablamos de menos políticos, que se pueda cambiar de calle y postular por otra región? Me parece sorprendente que se haya incluido", subrayó.

En tanto, el consejero Luis Silva (Republicanos) consideró que su aprobación es una "buena noticia", pues implica que "las buenas autoridades locales puedan seguir sirviendo a su gente, aunque se tengan que cambiar de comuna".

"¿Por qué no una autoridad comunal o regional, si reconocemos la autonomía de los gobiernos regionales y locales, no puede ser candidata por otra comuna o por otra región, que tienen patrimonio propio, electores diferentes, territorio diferente, personalidad jurídica diferente, que puedan servir en otro territorio?", se preguntó su par de RN Pilar Cuevas, acotando que "va a depender de los vecinos votar por ellos o no".

Además, aseguró que la propuesta no está asociada a "ningún nombre o apellido".

AMUCH VALORA OPCIÓN DE "AUTORIDADES CON EXPERIENCIA"

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri (RN), afirmó que "esta norma otorga a los habitantes de una comuna la libertad de elegir los representantes el tiempo necesario para una gestión municipal que logre cambios sustanciales en sus vida".

"Pero además, permitirá que los ciudadanos tengan opción de votar por candidatos que fueron autoridades con experiencia municipal, buscando una mejor gestión para su comuna y un perfeccionamiento de nuestra democracia, en la cual siempre la voluntad popular es la que debe guiar la elección o cambio de autoridades", destacó el alcalde de Zapallar.

A juicio de esta agrupación, la enmienda "fortalece la participación ciudadana, garantizando que los habitantes de las comunas tengan la posibilidad de elegir a quienes consideren más adecuados para liderar sus municipios, sin limitaciones de períodos previos".

RESUMEN DEL CAPÍTULO

El capítulo despachado este viernes también incluye el reconocimiento de la isla de Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández como territorios especiales.

Además, consagra que se podrá designar una región o parte de ella como territorio estratégico para el desarrollo del país en consideración a su importancia geopolítica, baja densidad poblacional, escasa conectividad y recursos naturales.

Por otro lado, se incorporó un artículo que no venía en el anteproyecto, que establece que en el Territorio Chileno Antártico, el Gobierno y administración ejercerán en conformidad a las leyes y reglamentos respectivos, y a los tratados internacionales ratificados por Chile.

Finalmente, la derecha dejó caer una norma que establecía sobretasas o impuestos regionales y locales, la que sí contó con los votos del oficialismo y de Gloria Hutt (Evópoli).