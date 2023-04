Elección del 7 de mayo: Más de 10 millones de personas han revisado su mesa y local en el Servel

De cara a la elección del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo, el Servicio Electoral (Servel) enviará mensajes SMS a más de 22 millones de teléfonos celulares del país, recordando que el voto es obligatorio y llamando a las personas a revisar sus datos electorales.

Además, la consulta de información a través de Internet no consumirá datos de los planes de los clientes de telefonía móvil. Esta iniciativa, de carácter gratuito tanto para el Servel como para los usuarios, se genera gracias a la colaboración de ChileTelcos, asociación que reúne a las empresas de telecomunicaciones más grandes del país.

El mensaje llegará a todos los dueños de teléfonos móviles, sin distinción entre quienes son electores y quienes no lo son (personas que aún no son mayores de edad, extranjeros que no cuentan con avecindamiento de más de cinco años o quienes tengan derecho a sufragio suspendido, entre otros).

Quienes reciban el mensaje, no implica que estén habilitados para votar, sólo llama a la revisión de los datos en el sitio consulta.servel.cl o llamando al 600 6000 166.

Para evitar dudas del electorado, el mensaje será muy simple, con un enlace claro y con el número telefónico para quienes prefieran consultar por esa vía:

La entidad recordó que la consulta de datos electorales se hace sólo ingresando el RUT (sin puntos y con guión); es decir, no requiere Clave Única, contraseñas ni datos personales.

El Servel tampoco envía códigos o requiere pagos para entregar la información.

Las empresas que participan en esta iniciativa, coordinada a través de ChileTelcos, la asociación que agrupa a las principales empresas de telefonía móvil del país, son Claro, Entel, GTD, Movistar, Mundo, Telsur y VTR.

PRESIDENTE DEL SERVEL: "NO VEO TAN POCO INTERÉS EN LOS HECHOS"

En total 15,15 millones de personas están convocadas a votar el 7 de mayo por los 50 miembros del futuro Consejo Constitucional.

A 10 días de los comicios, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, se refirió este jueves al ambiente electoral de cara a los comicios, asegurando que, según la cantidad de consultas de los datos electorales, la ciudadanía si está interesada en saber del proceso.

"No veo tan poco interés en los hechos. Ya pasamos las 10 millones de consultas sobre el local de votación. Eso demuestra que una cosa es la sensación pública y otra cosa es lo que está haciendo el elector. Eso es un buen dato; o sea, esa persona que consultó el local de votación, su mesa y si era vocal en la página web del Servel es porque obviamente entiende que tiene que participar", destacó.

El Consejo Constitucional estará encargado de la redacción de una Carta Fundamental que reemplace a la actual, vigente desde 1980, para lo que tendrá cinco meses en total, iniciando el 7 de junio.

Antes de eso, una Comisión Experta conformada por 24 personas designadas por ambas cámaras del Congreso empezó a funcionar el 6 de marzo para elaborar un anteproyecto que servirá de base para los consejeros constitucionales.

CONTINÚA EL TRABAJO DE LA COMISIÓN EXPERTA

En la previa a la votación de las más de 900 enmiendas ingresadas al borrador aprobado en general, las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta siguen recibiendo invitados con miras a alcanzar acuerdos.

Así, por ejemplo, la Subcomisión de Función Jurisdiccional recibió este jueves al ministro Jorge Dahm, miembro del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), y al presidente del Servel.

Por una parte, el representante del Tricel entregó algunas apreciaciones en torno a ciertas atribuciones que se pretenden otorgar al órgano, entre ellos la calificación de los comicios internos de los partidos políticos y la revisión y resolución de reclamaciones contra las expulsiones de un diputado o senador, entre otras.

"Esta atribución significa -conforme a los criterios nuestros- inmiscuirse pero derechamente en la gestión interna de los partidos políticos. Todos conocen como es la vida política: en primer lugar, todos tienen estatutos distintos, todos tienen maneras diferentes, todos tienen formas diferentes de hacer elecciones, y lo segundo es que, si yo me meto, como Tribunal Calificador, en las elecciones internas de un partido político, necesariamente tendrá que aplicar algunas reglas, reglas que no conozco, fuera del estatuto", planteó Dahm.

"Esta norma nos parece que es meterse en la vida interna de los partidos políticos y eso es algo sumamente complejo. Creo que no correspondería", enfatizó.

En la misma línea, el presidente del Servel consideró que estar a cargo de la organización de las elecciones internas de los partidos puede ser algo difícil de manejar para el organismo.