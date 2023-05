Expertos siguen buscando acuerdos ad portas de votación de más de 900 enmiendas en subcomisiones

Aunque se supone que las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta del proceso constituyente debían votar las más de 900 enmiendas al texto durante esta jornada, hasta el momento no se ha concretado la citación a los representantes de las fuerzas políticas.

El atraso en esta decisión se debe a que los 24 expertos siguen negociando las denominadas "enmiendas de unidad de próposito", con el fin de despejar las discrepancias en temas como el sistema electoral, el umbral del 5 por ciento y el derecho a la salud, entre otros.

En el caso de que no se cite a una votación para la tarde de este lunes, es probable que los expertos se reúnan este martes para votar las enmiendas.

Tras esta votación, los expertos tienen cada vez menos tiempo para terminar el anteproyecto, el que debe estar listo el próximo 6 de junio.

EL DÍA DESPUÉS DE LOS DICHOS DE LUIS SILVA

En El Primer Café, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) calificó como "una frase desafortunada que no representa lo que él mismo ha sostenido permanentemente" los dichos del consejero constitucional Luis Silva, electo con el mayor número de votos, que el fin de semana manifestó en entrevista con el Diario Financiero: "¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros".

Tras las críticas que recibió, fue el propio consejero quien salió en su cuenta de Twitter a abordar el tema, admitiendo que "no fue una buena entrevista" y asegurando que "estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos".

"Lo peor de la política fue el proceso anterior. No hay nada que nos motive alejarnos más de la soberbia y el desmadre", aseguró Araya.

Desde la UDI, en tanto, su timonel, Javier Macaya, desdramatizó las declaraciones de Silva: "Me ha tocado conocerlo, me ha tocado debatir con él y creo que él tiene buenas intenciones para que este proceso sea exitoso. Además, reconoció que había sido una mala y desafortunada entrevista, así que quedarse pegado en aquello no aporta mucho al objetivo que tenemos, que esto sea exitoso".

No obstante, recalcó que "no hay que repetir los maximalismos, no hay que repetir los errores, no hay que repetir los excesos retóricos. Incluso, acá hay que ver más el trabajo que tanta declaración de los consejeros".

Además, Macaya dijo que la UDI está dispuesta a dialogar con todos los sectores: "Si tuvimos la capacidad de dialogar y conversar con personas con las que pensamos distinto para darle continuidad a este proceso, con mayor razón con personas con quienes compartimos ciertas ideas, ciertos principios y las ideas de la libertad".