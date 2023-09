Hubo reunión PS-UDI-RN en medio de "preocupación" por el proceso constituyente

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, confirmó que se reunió con sus pares de la UDI y Renovación Nacional, Javier Macaya y Rodrigo Galilea, la última jornada para tratar el proceso constituyente y las dudas que han conllevado las votaciones, como también la baja aprobación que tiene el Consejo en las encuestas.

A la cita no acudieron personeros del Frente Amplio ni del Partido Comunista, como tampoco del Partido Republicano, y se trató de abordar la posibilidad de revertir la animadversión que ha concitado, hasta ahora, la propuesta del órgano redactor.

Verónica Franco: ¿Es posible iniciar, a partir de la conversación de ayer por la tarde-noche entre usted, el presidente electo en Renovación Nacional, el presidente de la UDI, una suerte de negociación política para dar viabilidad al trabajo del Consejo Constitucional?

Creo que no hay que sobreinterpretar las cosas. La verdad es que a mí me llama la atención de que conversar con senadores provoque un efecto tan grande donde se está extrapolando una conversación. La verdad es que yo vine, y digo vine porque estoy en el Senado ya, para reunirme ahora con los consejeros constitucionales del Partido Socialista. Bueno, vine y conversé un rato con ellos, porque la verdad es que nos preocupa, y digo nos preocupa porque creo que también a ellos, al igual que a mí como presidenta del Partido Socialista, nos preocupa el ambiente que está rodeando esta discusión constitucional. Ayer se votaba la norma de paridad, ustedes hace un rato estaban hablando y escuchando las declaraciones, y esto de la paridad no es un tema electoral solamente, tiene que ver con la visión que se tiene en una Constitución del siglo XXI del rol de la mujer y particularmente de la participación y plena incorporación de la mujer en toda la materia y en la política.

La necesidad de acuerdos

Verónica Franco: ¿Usted ve la necesidad de apuntalar el trabajo del Consejo Constitucional de que haya una negociación política que le dé viabilidad real a ese trabajo?

Las conversaciones hay que hacerlas, y yo ahora justamente me voy a reunir con los consejeros constitucionales para ver de qué manera se puede facilitar, si existe alguna posibilidad de que efectivamente el trabajo que se está haciendo por parte de ellos también tenga un mayor efecto. Sabemos que numéricamente son 17 los consejeros del oficialismo, por lo tanto no tenemos ningún tipo de mayoría dentro de la Convención, y solo para poder lograr los avances que se requerirían para que este proyecto sea viable, como dice usted, necesitamos acuerdos con otras fuerzas políticas, de otra manera vamos a seguir siendo minoría como lo somos, y una Constitución no se construye desde las minorías ni tampoco de una mayoría circunstancial como las del Partido Republicano hoy día, porque finalmente no va a ser una Constitución para todo Chile, para las chilenas y chilenos, sino que para una parte de ellos, y en consecuencia las posibilidades de que esa Constitución se apruebe son muy pocas.

"No es un problema cuantitativo, sino cualitativo"

Rodrigo Vergara: Suponemos entonces, según sus palabras, que ese fue el tono de la conversación de anoche con Macaya y con Galilea de eventualmente buscar ahí una nueva mayoría, por así decirlo, en lo que viene luego de la Comisión Experta, en el tema de las comisiones mixtas que pudieran armarse, ¿está puesta ahí la esperanza de dar vuelta a esto?

Las conversaciones fueron más bien de diagnóstico que de solución, donde creo que todos tenemos la misma preocupación y que queremos ver la forma, o al menos yo hablo por mí como presidenta del Partido Socialista, me gustaría ver de qué forma apoyo a nuestros consejeros constitucionales, que se fortalezca la posición respecto de aquellas normas en que es compleja la votación, porque lo que ha dicho Luis Silva y todos los consejeros del Partido Republicano dicen, mire, en el 80% de las normas hay unanimidad. Esto no es un problema cuantitativo, es cualitativo. Hay normas en que es inaceptable la forma en que se están imponiendo una visión que no es una visión general en Chile. La visión que representa el Partido Republicano, por mucha mayoría que hayan obtenido, no es una visión de la sociedad chilena, es una visión de una parte de la sociedad. Y las constituciones no se construyen para la derecha o para la izquierda, ni se construyen para una parte de la sociedad. Por lo tanto, si no tenemos una visión transversal dentro de la Constitución, esa Constitución tiene pocas posibilidades de ser aprobada. Y yo no sé si estamos en posición de nuevamente presentar al país un proyecto para fracase, esa es la preocupación nuestra como Partido Socialista. Vamos a hacer todos los esfuerzos políticos para que las cosas que se han ido aprobado, porque estamos en un proceso en curso, este proceso no ha terminado, no es que lo que se aprobó ya quedó escrito y no hay otra posibilidad. Todavía hay un proceso en curso y las posibilidades de que se corrijan ciertos aspectos de este proyecto, que son los fundamentales para nosotros: los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos de la mujer, son temas esenciales que deben estar en esta Constitución, y por lo tanto, vamos a hacer los esfuerzos porque se repongan aquellas normas que entendemos también que son del sentir mayoritario del país. El tema, por ejemplo, del aborto en tres causales, el 51% de las personas está a favor de aquello; el 23% está a favor del aborto en toda causal y sólo el 23% está en contra del aborto, y la última redacción de la norma, que por mucho que se discuta si el que o el quien, como quedó redactada, da para una eventual inconstitucionalidad, este no es un problema jurídico, es un problema de la posición con que están jugando los Republicanos que no están abiertos al diálogo, sino simplemente a votar e imponer su mayoría circunstancial, tal como se hizo anteriormente en el proyecto de Constitución fracasado

Vodanovic y la "Kastitución"

Paula Molina: ¿Por qué le puso "Kastitución" y qué reacciones ha tenido?

Yo lo que quise decir es que aquí se está haciendo una Constitución de acuerdo a las proyecciones políticas o al programa de gobierno eventualmente del candidato Kast. Es evidente que el Partido Republicano está funcionando en una lógica electoral, partidista y no con una visión de Constitución generar el bien de la sociedad, sino básicamente reforzando aquellos puntos que electoralmente a ellos le dan rédito. Es bastante populista decir, como salió el titular de primera plana de un diario, que se van a expulsar a todos los extranjeros, cuando sabemos que eso es una mentira. No se puede hacer, porque aquí hay decretos de expulsión en Chile que están vigentes y que requieren una orgánica. Entonces no basta con poner las cosas en la Constitución, y lo mismo que se criticó respecto de constituciones como la de Venezuela, que la criticaban tanto desde la derecha cuando se redactó el proyecto anterior, hoy día también lo están haciendo, escribiendo cosas en la Constitución que son impracticables y que son, al final, argumentos falaces para la población.

Republicanos gana y pierde con el proceso

Paula Molina: Se ha planteado que el Partido Republicano gana en todos los escenarios, porque si sigue sólo una lógica electoral y partidista y esto encuentra apego en la ciudadanía y eventualmente se aprueba, habrá logrado instalar sus ideas constitucionalizadas en Chile. Y si pierde, de todas maneras siempre fue un partido que estuvo contrario a la idea de cambiar la Constitución, ha dicho que le gustaba más la Constitución de antes, y además ha planteado que eventualmente ellos mismos podrían llegar a rechazar la propia propuesta que redacten si no les gusta cómo queda. Por lo tanto, da la impresión de que el Partido Republicano tiene pocos incentivos para llegar a acuerdos y trabajar por una Constitución que acomode a todo el espectro político ¿o no?

Cada uno se hace cargo de su partido, la verdad que mi preocupación no es del Partido Republicano, mi preocupación es cómo este proyecto de Constitución finalmente representa los intereses de un país, no los intereses de un sector, ni de un sector político, ni de un partido político, sino que es transversal a las necesidades del país, cómo logramos efectivamente establecer un estado social y democrático de derecho donde se respeten y se garanticen la salud, la educación, que tengamos de verdad seguridad social y no unas pensiones como las que tenemos hoy día que son pensiones de hambre. Esa es la preocupación del Partido Socialista, no el Partido Republicano. La verdad es que construir mayoría para tener una Constitución me parece que es la obligación que tenemos todos desde la política y que bueno, haremos los esfuerzos por hacer aquello y si finalmente no se logra ese objetivo, ahí veremos qué hacemos respecto de este proyecto de Constitución.

El llamado a no "adelantarse"

Verónica Franco: Y es posible que si el 17 de diciembre finalmente se impone en contra, llegue el texto de los expertos al Congreso para que allí se termine armando

Creo que estar hoy día adelantando posiciones, nosotros todavía no conocemos el texto definitivo, por lo tanto no podemos señalar cuál va a ser nuestra posición respecto a un texto que no existe. Sí puedo señalar lo que estamos haciendo hoy día para que ese texto mejore y contenga lo esencial que consideramos como partido y como progresismo. Y eso es lo que estamos haciendo, pero adelantar escenarios no es lo que corresponde en este momento, lo que corresponde es ocuparse del proyecto de Constitución que se está construyendo. Ya veremos qué ocurre, pero ayer nosotros como mesa de la dirección nacional del partido emitimos una declaración a raíz de una idea que tuvieron parlamentarios nuestros y que hicieron en términos de un punto de prensa para comunicar que debería presentarse el proyecto experto a discusión en el Congreso como una reforma constitucional. Creemos que no es el momento, así lo dijimos, eso fue una idea personal de ellos, que no ha sido jamás debatida al interior de las instancias orgánicas de nuestro partido y particularmente llamamos a respetar el proceso en curso, a trabajar en mejorar el proyecto y a respetar el trabajo que están haciendo nuestros consejeros constitucionales. Ese es el sentido que tiene también mi presencia aquí en el Congreso de Santiago, me están esperando los consejeros constitucionales para hablar con ellos respecto a nuestra posición como partido, porque ellos están trabajando arduamente en esto y no nos parece el momento adecuado para estar hablando de otras alternativas.