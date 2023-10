Integrante de la Comisión Experta denunció "trampita" que podría declarar inconstitucional la ley de aborto

Antonia Rivas, integrante de la Comisión Experta, aseguró en Cooperativa que se podría avanzar en la defensa de la persona que está por nacer en el texto constitucional si se eliminara una "trampita" en la definición sobre qué es un niño en otro artículo del borrador que se discute actualmente.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la abogada que representa a Convergencia Social sostuvo que "hay una enmienda que reemplaza el quién por el qué y esto es súper importante decirlo a la ciudadanía, viendo la Constitución vigente. En las discusiones que hemos tenido respecto a la protección de las tres causales hemos recibido señales confusas, contradictorias, entiendo que hay algún sector que dice que con el 'qué' no se pone en riesgo el aborto en tres causales porque volveríamos a la Constitución vigente".

"En la norma sobre niños, hay una que dice que niño es 'todo ser humano menor de 18 años'. Ser humano, no persona. Esa norma, que no está en la Constitución vigente, sumada a la norma del quién o el qué está por nacer, son los mismos argumentos que se han usado una y otra vez por los sectores conservadores para no solo restringir la ley de aborto en tres causales, sino también para restringir la píldora del día después", alertó.

Rivas planteó que "dejamos el qué, pero sumado a esta otra cláusula que no está en la Constitución vigente (...) no es que volvamos exactamente al texto de la Constitución vigente actualmente, sino que volvemos a un texto que incorpora otro elemento que ha sido usado para señalar que la vida comienza desde la concepción y por tanto se podría más adelante declarar inconstitucional el aborto en tres causales".

"Yo creo que se puede avanzar para proteger la vida del que está por nacer, señalamos que podíamos volver al texto vigente, siempre y cuando esa otra norma que yo veo como una pequeña trampita, se eliminara y no hubo acuerdo para avanzar en eso, lo que a mí me parece es una señal importante", detalló.

La abogada añadió que "sin embargo, entiendo que en esto, y ahí tendrían que hablar los comisionados de derecha, están divididos. Creo que algunos no están de acuerdo con cambiar el qué, sobre todo el comisionado del Partido Republicano".