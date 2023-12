Jumbo y Lider de Chillán fueron multados por incumplir norma de feriado en plebiscito

La Inspección del Trabajo multó el domingo a dos supermercados de las cadenas Jumbo y Lider en Chillán por incumplimiento a la normativa que establece que malls, strip centers o complejos comerciales debían permanecer cerrados durante el plebiscito constitucional.

Según informó el diario La Discusión, cada uno de los establecimientos fue sancionado con el pago de 60 UTM, que equivalen a 3.852.960 pesos. Y además se ordenó el cierre durante el resto de la jornada electoral.

"Destaco y felicito el trabajo que hemos realizado el día de hoy con los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, pues una vez que recibimos las denuncias fuimos a los lugares y verificamos en terreno que se estaba incumpliendo la norma y procedimos de inmediato a la suspensión de las funciones de ambos supermercados y también a la correspondiente multa por no acatar la legislación", dijo el seremi del Trabajo, Eduardo Riquelme.

Además, cuestionó que los supermercados no respetaran el feriado irrenunciable de sus trabajadores: "Lamentamos profundamente que estas dos grandes cadenas de supermercados como el Lider y el Jumbo no hayan respetado la norma de feriado irrenunciable para sus trabajadores, no obstante la difusión que estuvimos haciendo de ella".