Luis Silva y presos por DDHH: “A pesar de cometer un delito, todos merecemos una mirada humanitaria”

El consejero constitucional Luis Silva (Republicanos) defendió la enmienda propuesta por su partido que busca liberar a los presos mayores de 75 años, lo que beneficiaría principalmente a condenados por delitos contra los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En el programa "45 minutos con" de Megaplus, el representante de la colectividad liderada por José Antonio Kast afirmó que "esta discusión tiene una sola idea, que para mí tiene mucho sentido. En la defensa de los derechos humanos no puedes descalificar a alguien como no humano, independiente de lo que haya hecho. Esto se traduce en que la defensa de los derechos humanos no puede excluir a miembros de la especie humana. Eso no puede pasar".

Además, el consejero destacó la importancia de humanizar a las personas que han cometido un delito: "A pesar de ser victimario, considero que todos merecen una mirada humanitaria. No obstante, la discusión sobre si esa mirada implica una condena o pena en algún lugar es otro tema sobre el cual no me referiré".

Junto con ello mencionó que "no condiciona el actuar de la justicia, pero sí otras cosas. O sea, no se puede excluir al ser humano del discurso humanitario. Si no se cumple esto, evidentemente incurre en una contradicción".